Все увольняются: учителя-коллаборанты массово бегут из школ в Запорожской области

На захваченных территориях Украины российские оккупанты и дальше заставляют учителей русифицировать детей. Многие педагоги соглашаются и соответственно становятся коллаборантами.

Однако успешное контрнаступление ВСУ заставляет предателей бросать свои рабочие места. Они ведь хорошо знают, что после деоккупации им грозит наказание за измену.

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Учителя-коллаборанты бегут из оккупированного Мелитополя

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что учителя-коллаборанта бегут из школ временно оккупированного города. Предатели, по его словам, почувствовали запах жареного.

В 13-й школе промывать детям мозг российской пропагандой уже некому: уволились почти все горе-"просветители",

– заметил Федоров.

В других школах, в которых организовали обучение по российской программе, тоже не хватает учителей.

В 16-й школе классными руководителями стали военный-чеченец и студентка фейкового университета. Его россияне открыли на базе захваченных мелитопольских вузов,

– добавил мэр Мелитополя.

При этом он поблагодарил непреклонных мелитопольских педагогов. И акцентировал, что более 90% из них не согласились на сотрудничество с оккупантами. А тем, кто предал Родину и подставил под удар украинских детей, лучше убегать сейчас, ведь скоро будет поздно, подчеркнул Федоров.

Важно Учителя-предатели в Запорожской области заставляют детей отказаться от украинского языка

Что происходит в школах Запорожской области

Школьникам Бердянска, уточнил Федоров, педагоги-предатели говорят отказаться от изучения украинского языка и литературы. При этом предлагается писать соответствующие заявления.

По словам мэра Мелитополя, все обещания гауляйтеров о том, что дети на оккупированных территориях смогут учить родной язык, ожидаемо оказались ложью.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона также рассказывал о том, что школы в Мелитополе "охраняют" вооруженные военные, в основном чеченцы. Утром после начала занятий они закрывают заведения на замок. Родителей в здание не пускают. В конце "учебного" дня после дополнительной проверки выпускают учащихся на улицу.

Какая ситуация сейчас в Запорожье: коротко