Будут ли учить детей педагоги-коллаборанты в Херсонской области: МОН определило их педагогическую судьбу

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона сообщил, что среди коллаборантов есть и учителя. Также рассказал, будут ли они учить детей и дальше.

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Согласно украинскому законодательству, руководители школ могут расторгнуть трудовой договор с учителем, который стал коллаборантом, уточнил Витренко. При этом добавил, что случаи предательства учителями Украины единичны. Их задокументируют правоохранители.

И это не только право (разрывать договоры с педагогами-коллаборантами – ред.), это станет обязанностью новых руководителей украинских школ,

– уточнил заместитель главы МОН.

По его словам, учителя, согласившиеся на коллаборацию с оккупантом, не имеют права в украинских школах учить детей, которые видели зверства, совершенные теми же россиянами.