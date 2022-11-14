Будут ли учить детей педагоги-коллаборанты в Херсонской области: МОН определило их педагогическую судьбу
14 ноября 2022 , 11:46Читати новину українською
Украинские военные продолжают героически освобождать оккупированную россиянами территорию Херсонской области. После деоккупации там обнаруживают немало коллаборантов.
Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире национального телемарафона сообщил, что среди коллаборантов есть и учителя. Также рассказал, будут ли они учить детей и дальше.
Важно Часть школ разрушили россияне: как будут учиться дети на освобожденной территории Херсонщины
Будут ли учить детей педагоги-коллаборанты
Согласно украинскому законодательству, руководители школ могут расторгнуть трудовой договор с учителем, который стал коллаборантом, уточнил Витренко. При этом добавил, что случаи предательства учителями Украины единичны. Их задокументируют правоохранители.
И это не только право (разрывать договоры с педагогами-коллаборантами – ред.), это станет обязанностью новых руководителей украинских школ,
– уточнил заместитель главы МОН.
По его словам, учителя, согласившиеся на коллаборацию с оккупантом, не имеют права в украинских школах учить детей, которые видели зверства, совершенные теми же россиянами.
Как и сколько школ работает в Херсонской области
- В Херсонской области 16 школ полностью разрушены, а 48 повреждены. Поэтому в них невозможно возобновить занятия, сообщил Витренко.
- В этих школах россияне жгли украинские книги и уничтожили мебель. При этом оккупанты селились в лучшие помещения, в частности в школы. Впоследствии их изуродовали.
- В настоящее время на территории области функционирует 157 украинских школ. Они работают дистанционно. По украинской программе учится более 65 тысяч учащихся.
- Также чиновник рассказал, как будут реорганизовывать процесс обучения на освобожденных территориях Херсона. В МОН рассматривают несколько вариантов.
- Если школа непригодна к использованию и там невозможно возобновить обучение, будут присоединять новых оставшихся там учеников к уже действующим онлайн-школам.
- На деоккупированных территориях назначат новых руководителей, которые будут заниматься восстановлением школ. Только после этого в МОН могут назвать количество школ, которые будут работать в смешанном режиме. Дефицита учительских кадров нет.
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Как Херсонщина возвращается к жизни после оккупации
- На сегодняшний день приоритетами военных является проведение зачистки и разминирования. Это связано с тем, что на освобожденной Херсонщине осталось немало оккупантов, переодевшихся в гражданскую одежду. При этом войска россиян, убегая, заминировали все, что только можно.
- В Херсоне и области также начинают восстанавливать мобильную связь, работу над электроснабжением начнут, как только военные позволят проводить ремонтные работы.
- В Херсон прибыли военные администрации города и области и силовые структуры.
- Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич отметил, что перед своим побегом оккупанты разрушили всю критическую инфраструктуру, из-за чего есть проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением.
- В то же время на левом берегу Днепра до сих пор находятся оккупанты. Поэтому есть риск, что они будут хаотично обстреливать деоккупированную территорию Херсонщины.
- Поэтому руководитель ОВА призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы. Янушевич подчеркнул, что областная военная администрация будет всячески помогать гражданам.