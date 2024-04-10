Средства направят на обеспечение образования детей с особыми учебными потребностями, которые учатся в инклюзивных группах и классах учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) образования по состоянию на 1 января 2024 года.
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Кабмин выделил средства на инклюзивное образование
Средства, в частности, выделили на продолжение коррекционно-развивающих занятий для детей с ООП. Общины также смогут использовать остатки средств, образовавшиеся за последние несколько лет.
В государственном бюджете предусмотрена сумма более 304 миллионов гривен, которая будет распределена в два этапа. Следующий из которых запланирован на сентябрь, с учетом учеников с ООП, которые начнут обучение с нового года,
– сообщили в правительстве.
В рамках первого этапа распределили более 203 миллионов гривен, во втором (в сентябре) распределят более 101 миллиона гривен с учетом учеников с ООП, которые начнут обучение с нового года.
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Украина будет развивать платформу для экстернального образования беженцев
- Украина будет развивать платформу для экстернального образования детей, которые находятся за рубежом.
- Ведь для немалого количества наших учеников родными стали не украинские, а зарубежные школы из-за войны.
- В Раде говорят, что государству необходимо держать связь с такими семьями и детьми, чтобы они получали дополнительные знания по украинскому компоненту.