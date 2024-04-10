Кошти спрямують на забезпечення освіти дітей з особливими навчальними потребами, які навчаються в інклюзивних групах та класах закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти станом на 1 січня 2024 року.

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Кабмін виділив кошти на інклюзивну освіту

Кошти, зокрема, виділили на продовження корекційно-розвиткових занять для дітей з ООП. Громади також матимуть можливість використовувати залишки коштів, що утворилися за останні кілька років.

У державному бюджеті передбачено суму понад 304 мільйони гривень, яку буде розподілено у два етапи. Наступний з яких заплановано на вересень, з урахуванням учнів з ООП, які розпочнуть навчання з нового року,

– повідомили в уряді.

У межах першого етапу розподілили понад 203 мільйони гривень, у другому (у вересні) розподілять понад 101 мільйон гривень з урахуванням учнів з ООП, які розпочнуть навчання з нового року.

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