Кошти спрямують на забезпечення освіти дітей з особливими навчальними потребами, які навчаються в інклюзивних групах та класах закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти станом на 1 січня 2024 року.
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Кабмін виділив кошти на інклюзивну освіту
Кошти, зокрема, виділили на продовження корекційно-розвиткових занять для дітей з ООП. Громади також матимуть можливість використовувати залишки коштів, що утворилися за останні кілька років.
У державному бюджеті передбачено суму понад 304 мільйони гривень, яку буде розподілено у два етапи. Наступний з яких заплановано на вересень, з урахуванням учнів з ООП, які розпочнуть навчання з нового року,
– повідомили в уряді.
У межах першого етапу розподілили понад 203 мільйони гривень, у другому (у вересні) розподілять понад 101 мільйон гривень з урахуванням учнів з ООП, які розпочнуть навчання з нового року.
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Україна розвиватиме платформу для екстернальної освіти біженців
- Україна розвиватиме платформу для екстернальної освіти дітей, які перебувають за кордоном.
- Адже для чималої кількості наших учнів рідними стали не українські, а закордонні школи через війну.
- У Раді кажуть, що державі необхідно тримати зв'язок із такими родинами та дітьми, щоб вони отримували додаткові знання з українського компоненту.