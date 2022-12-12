Шкарлетт заявил, что образование в Украине ожидает большая трансформация
Источник:Сергей Шкарлет
В ходе заседания правительства представили программу большой трансформации "Образование 4.0: украинский рассвет". Представил ее глава Минобразования Сергей Шкарлетт.
Программу подготовила команда МОН на основах Плана восстановления Украины. Министр во время презентации подчеркнул, что украинское образование ждет большая трансформация.
Читайте В Минфине рассказали, сократят ли учителям зарплаты в 2023 году
Украинского образования ждет большая трансформация
Шкарлетт завил, что будут менять стратегические цели сферы образования. В частности, будут направлены усилия на восстановление и развитие украинского образования на пути к европейской интеграции.
Приоритетом является восстановление разрушенной инфраструктуры. Делать это нужно с учетом современных технологий безопасности и строительства,
– уточнил министр.
В частности, сфера образования подвергается цифровизации. К этому присоединится Минцифры. Да, намерены создать современную цифровую образовательную инфраструктуру, запустить цифровой образовательный паспорт в смартфоне.
Реализация проектов в рамках программы касается всех звеньев образования. Результаты получат к 2032 году.
У нас нет времени на промедление, ведь процесс восстановления Украины начался. Сфера образования, науки и инновации – это фундамент будущего нашего государства,
– считает глава МОН.
К теме "Это снижает качество образования": какие вызовы вынуждены преодолевать ученики во время дистанционного обучения
Как учатся школьники в Украине
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил , что в Украине:
- около 8,2 тысяч школ работают очно и смешано;
- почти 4,7 тысячи – онлайн.
В украинских школах учится около 4 миллионов учеников. При этом:
- оффлайн – более 1 миллиона;
- смешано – почти 1,2 миллиона;
- онлайн – почти 1,8 миллиона.
Кстати, в школах нашего государства функционирует более 25 тысяч инклюзивных классов. Там учатся почти 40 тысяч учащихся с особыми потребностями.
Также, по словам главы МОН, более 166 тысяч школьников-переселенцев и почти 90 тысяч – из ТОТ учатся в школах Украины.