Чтобы облегчить жизнь школьникам, претворяют в жизнь новые проекты, помогающие учиться. В частности, разнообразные образовательные приложения для учащихся.
Важно Все учебники в украинских школах и детсадах будут проверять
В Украине запустили образовательный хаб
Да, в нашем государстве запустили образовательный хаб Google Знания. Благодаря сервису украинские пользователи смогут легко находить ресурсы Google. Также получать новые навыки, развивать карьеру, а Украине стремиться к цифровизации обучения.
Образовательный хаб поможет также любому в Украине изучать что-либо в мире независимо от того, знания ли это для школы, работы или жизни.
Какие разделы содержит этот хаб
Этот образовательный хаб содержит 3 раздела:
- Знание для школы: включает ресурсы Google, предназначенные для педагогов, учащихся и их родителей. Они позволяют открыть новые инструменты для обучения и преподавания онлайн.
- Знания для работы помогут получить практические навыки, найти работу и развить собственный бизнес.
- Знания жизни: созданы, чтобы открывать мир, развиваться и поощрять любознательность.
Читайте Качественные авторские материалы: дистанционная школа предоставляет учащимся бесплатный доступ к обучению
Учащимся предоставили бесплатный доступ к обучению
- Школа "Оптима" снова предоставляет бесплатный доступ к образовательной платформе для всех учащихся 1-5 классов. Такую возможность школьники получили из-за массированных атак России на энергосистему Украины.
- Учебные материалы будут открыты до конца 2022 года. Платформа будет доступна круглосуточно. Каждый учащийся сможет автоматически получить выписку оценок за время обучения.
- Работать с материалами Оптимы можно в любое время, но если есть доступ к интернету.
- Зарегистрироваться можно по ссылке и учиться бесплатно до конца года.