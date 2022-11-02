Чтобы облегчить жизнь школьникам, претворяют в жизнь новые проекты, помогающие учиться. В частности, разнообразные образовательные приложения для учащихся.

Важно Все учебники в украинских школах и детсадах будут проверять

В Украине запустили образовательный хаб

Да, в нашем государстве запустили образовательный хаб Google Знания. Благодаря сервису украинские пользователи смогут легко находить ресурсы Google. Также получать новые навыки, развивать карьеру, а Украине стремиться к цифровизации обучения.

Образовательный хаб поможет также любому в Украине изучать что-либо в мире независимо от того, знания ли это для школы, работы или жизни.

Какие разделы содержит этот хаб

Этот образовательный хаб содержит 3 раздела:

Знание для школы: включает ресурсы Google, предназначенные для педагогов, учащихся и их родителей. Они позволяют открыть новые инструменты для обучения и преподавания онлайн.

Знания для работы помогут получить практические навыки, найти работу и развить собственный бизнес.

Знания жизни: созданы, чтобы открывать мир, развиваться и поощрять любознательность.

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