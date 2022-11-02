Аби полегшити життя школярам, втілюють у життя нові проєкти, які допомагають вчитися. Зокрема, різноманітні освітні додатки для учнів.
Важливо Усі підручники в українських школах та дитсадках перевірятимуть
В Україні запустили освітній хаб
Так, у нашій державі запустили освітній хаб Google Знання. Завдяки сервісу українські користувачі зможуть легко знаходити ресурси, які має Google. Також отримувати нові навички, розвивати кар'єру, а Україні прямувати до цифровізації навчання.
Освітній хаб допоможе також будь-кому в Україні вивчати будь-що у світі незалежно від того, чи це знання для школи, роботи чи життя.
Які розділи містить цей хаб
Цей освітній хаб містить 3 розділи:
- Знання для школи: включає ресурси Google, призначені для освітян, учнів та їхніх батьків. Вони дають можливість відкрити нові інструменти для навчання і викладання онлайн.
- Знання для роботи: допоможуть отримати практичні навички, знайти роботу та розвинути власний бізнес.
- Знання для життя: створені, щоб відкривати світ, розвиватися та заохочувати допитливість.
Читайте Якісні авторські матеріали: дистанційна школа надає учням безплатний доступ до навчання
Учням надали безплатний доступ до навчання
- Школа "Оптіма" знову надає безоплатний доступ до освітньої платформи для всіх учнів 1 – 5 класів. Таку можливість школярі отримали через масовані атаки Росії на енергосистему України.
- Навчальні матеріали будуть у відкритому доступі до кінця 2022 року. Платформа буде доступною цілодобово. Кожен учень зможе автоматично отримати виписку оцінок за час навчання.
- Працювати із матеріалами "Оптіми" можна у будь-який час, але якщо є доступ до інтернету.
- Зареєструватися можна за посиланням та вчитися безкоштовно до кінця року.