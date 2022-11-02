Аби полегшити життя школярам, втілюють у життя нові проєкти, які допомагають вчитися. Зокрема, різноманітні освітні додатки для учнів.

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В Україні запустили освітній хаб

Так, у нашій державі запустили освітній хаб Google Знання. Завдяки сервісу українські користувачі зможуть легко знаходити ресурси, які має Google. Також отримувати нові навички, розвивати кар'єру, а Україні прямувати до цифровізації навчання.

Освітній хаб допоможе також будь-кому в Україні вивчати будь-що у світі незалежно від того, чи це знання для школи, роботи чи життя.

Які розділи містить цей хаб

Цей освітній хаб містить 3 розділи:

Знання для школи: включає ресурси Google, призначені для освітян, учнів та їхніх батьків. Вони дають можливість відкрити нові інструменти для навчання і викладання онлайн.

Знання для роботи: допоможуть отримати практичні навички, знайти роботу та розвинути власний бізнес.

Знання для життя: створені, щоб відкривати світ, розвиватися та заохочувати допитливість.

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