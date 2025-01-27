Государственная служба качества образования предоставила рекомендации для преодоления образовательных потерь

Из-за войны ученики и учителя в Украине столкнулись со значительными образовательными потерями. Поэтому Государственная служба качества образования предоставила рекомендации по преодолению этих трудностей.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Государственную службу качества образования Украины. Рекомендации имеют целью поддерживать качественную организацию образовательного процесса, помогать с адаптацией к новым вызовам и обеспечить поддержку учащихся и педагогов.

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Как эффективно преодолевать образовательные потери

В Службе отметили, что ситуация в Украине приводит к образовательным потерям, эмоционального выгорания педагогов, снижение мотивации среди соискателей образования, неравномерности доступа к ресурсам и необходимости в психологической поддержке участников образовательного процесса.

Поэтому эксперты предоставили школам соответствующие рекомендации эффективного преодоления образовательных потерь. В частности, стоит:

обеспечивать неформальный подход к развитию внутренней системы обеспечения образования, что будет предусматривать, в частности, проведение внутренних мониторингов результатов обучения учащихся по всем предметам инвариантной составляющей и их анализ;

гарантировать академическую свободу учителям, что, в частности, предусматривает корректировку календарно-тематических планов в соответствии с уровнем подготовки учащихся класса (уплотнение содержания и/или изменение последовательности изучения отдельных разделов/тем);

осуществлять гибкое планирование образовательного процесса и разработки собственных образовательных программ;

внедрять в практику использования "нетипичных" образовательных программ;

учитывать результаты диагностики образовательных потерь при распределении вариативной составляющей учебных планов;

организовывать учебные семинары для педагогических работников по использованию современных технологий обучения, оценивания результатов обучения учащихся/учениц;

обеспечивать участие педагогических работников в экспертной деятельности;

организовывать работу пришкольных лагерей (языковых, математических, естественных и т.д.) и внеурочную деятельность учеников/учениц;

проводить стратегические сессии с учителями и родителями учеников по поддержке детей в обучении;

оказывать поддержку учителям по профессиональному совершенствованию по вопросам кибербезопасности и использования педагогами/учениками технологий искусственного интеллекта;

распространять среди педагогического коллектива лучшие практики по преодолению образовательных потерь;

обеспечивать надлежащим материально-техническим оборудованием, в том числе и в части создания информационно-цифрового пространства учебных заведений и формирования информационно-коммуникационной компетентности участников образовательного процесса;

поддерживать молодых специалистов, в частности через наставничество;

проводить мероприятия по улучшению ментального здоровья участников образовательного процесса;

создавать системы профориентации учеников/учениц.

Напомним, что около года назад обнародовали результаты PISA-2022 – международного исследования качества образования. Оно оценивает способность 15-летних учеников применять знания и умения по чтению, математике и естественно-научным дисциплинам в жизни. Они продемонстрировали, что по сравнению с предыдущим циклом 2018 года результаты украинских школьников, в частности, по чтению снизились аж на 38 баллов. Детали читайте по ссылке.