Провоцирует отток: образовательный омбудсмен обеспокоена значительным количеством мероприятий в школах

Значительное количество конкурсов, акций и праздников в украинских школах часто может влиять на физическую и эмоциональную перегрузку учителей. А это становится причиной оттока кадров из профессии.

Ведь параллельно с обучением детей и их воспитанием в процессе этого учителя получают десятки обязательных задач "сверху" – приобщиться к какой-то активности, отчитаться и разместить это все на веб-сайте заведения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение образовательного омбудсмена Надежды Лещик.

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Какие мероприятия для учеников перегружают учителей

Поэтому, по словам Лещик, риторическим является вопрос о том, получают ли от этого пользу участники образовательного процесса и не нарушает ли это автономию учебного заведения, педагогическую свободу и принципы образовательной деятельности.

В Офисе образовательного омбудсмена при этом пытались ориентировочно выяснить количество мероприятий в сфере общего среднего образования, которые предусмотрели провести с учениками в течение 2025 года. Поэтому:

Памятные даты и юбилеи – 485.

Всеукраинские и международные организационно-массовые мероприятия с детьми и учащейся молодежью – 274.

Другие Международные и Всеукраинские конкурсы для учащихся – посчитать количество достаточно трудно.

Физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия и спортивные соревнования – 518 (часть мероприятий ориентирована на студентов).

Мероприятия, предусмотрены областными программами и планами на уровне области, района и общины.

Мероприятия, организованы институтами гражданского общества (общественными организациями, благотворительными фондами и т.д.), представителями бизнеса.

Мероприятия, которые проводят для учеников общественные организации, благотворительные фонды могут проводиться при участии или сотрудничестве с властью.

Мероприятия, которые организуют и проводят по инициативе самого учебного заведения или во исполнение его локальных актов, например, планов заведения.

Как видим, количество мероприятий, к которым привлекаются учащиеся учреждений общего среднего образования, очень значительное и рассчитано преимущественно на учебный год, продолжительность которого составляет 170 дней. При этом мероприятий, которые организуются в заведении по собственной инициативе его педагогического коллектива не так и много, потому что времени, возможностей и ресурсов на это практически не остается,

– отметила образовательная омбудсмен.

Кроме писем “сверху” на участие учеников и учителей в конкурсах могут влиять и требования по аттестации педагогических работников.

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Как происходит воспитательный процесс в школах

Часто проведение активностей в учебных заведениях приравнивают к проведению воспитательного процесса. Он в школах должен происходить постоянно: как во время учебных занятий, так и вне их.

Воспитание не должно сводиться только к торжественным линеек, акций, конкурсов, конференций – большинство необходимых и важных ценностей формируются у ребенка собственно во время учебных занятий. Весомая роль в воспитательном процессе принадлежит всем учителям. Чтобы они выполняли такую роль хорошо, они должны иметь свободное время и академическую свободу и возможность самостоятельно решать, какие активности для воспитательной работы будут уместными, а какие – не смогут достичь ее цели,

– отметила Лещик.

І добавила, что воспитательная работа – это еще -енное количество мероприятий. Зато мероприятия, которые организуют вне учебных занятий, должны происходить не под принуждением приказов сверху. Зато учебные заведения получают письма – провести то или иное мероприятие и отчитаться по этому поводу.

Статус этих писем, как правило, рекомендательный, однако выполнение на практике часто происходит по принуждению. К сожалению, упомянутые письма нарушают педагогическую свободу и автономию учебных заведений. В результате и эффективность такой планируемой вверху работы низкая, ведь часто предлагаемые форматы такой работы вызывают сопротивление как у педагогов, так и родителей и учеников,

– говорит образовательная омбудсмен.

В то же время отмечает, что сквозной воспитательный процесс – не означает отказаться от внеклассных активностей. Они должны быть, но как такие, что органично дополняют сам процесс обучения, а не наоборот.

Поэтому Надежда Лещик готовит письмо в органы власти о целесообразности проведения такого количества конкурсов и с просьбой пересмотреть их количество, чтобы уменьшить нагрузку на педагогов и учебные заведения.