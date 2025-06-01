Россияне повредили общежития Авиационного института и здания Политехники в Киеве
- Россия нанесла массированный удар по Киеву в ночь на 17 июня.
- Повреждены также и общежития Киевского авиационного института.
В ночь на 17 июня россияне снова массированно атаковали Украину. Наибольший удар пришелся на столицу нашей страны.
Там есть многочисленные разрушения зданий и, к сожалению, раненые и погибшие. Об этом информирует 24 Канал.
Смотрите также Один из вузов Одессы подвергся разрушениям в результате российской атаки
Россиян повредила общежития КАИ
Среди поврежденных зданий – и общежития Киевского авиационного института. В Управлении жилищного сервиса КАИ отметили, что в результате воздушной атаки зафиксировали попадание в район 10-го общежития. Взрывная волна повредила окна в общежитиях № 10, 11, 12 и 13.
Поврежденные общежития КАИ: фото
Эпицентр попадания был где-то между третьим и четвертым этажом, сообщает Киев24. Немало комнат осталось без оконных рам, вокруг все усеяно остеклением. В общем разрушениям подверглись 30 комнат в общежитиях.
Как выглядит общежитие после атаки: видео
Из-за вражеского обстрела также госпитализировали трех человек. Им уже оказали помощь и отпустили домой.
Повреждены и здания КПИ имени Сикорского
В результате атаки РФ повреждения получили также здания и сооружения Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. В частности, историческое здание учебного корпуса №4.
Смотрите также Многочисленные разрушения жилых домов и пожары: последствия атаки россиян по районам в Киеве
Что известно о массированной атаке россиян на Киев 17 июня
- В ночь на 17 июня россияне снова нанесли массированный удар по Киеву. Российские дроны и ракеты вызвали немало разрушений и бедствий.
- Известно, что по состоянию на 11:30 в результате атаки на Киев пострадали 114 человек, 68 из них госпитализировали.
- Заметим, что ракеты, которыми оккупанты били по Киеву, имели кассетную "начинку". То есть враг намеревался нанести жителям столицы как можно больше беды.