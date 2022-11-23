Враг обесточил Киев: как будут учиться дети в столице Украины
Источник:Виталий Кличко
23 ноября Россия снова нанесла массированные ракетные удары по Украине. В частности, врагу удалось обесточить Киев.
Мэр столицы Украины Виталий Кличко рассказал, как после атаки будут учиться дети в городе. В частности, завтра, 24 ноября.
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Как будут учиться дети в Киеве
Кличко отметил, что столичные учебные заведения 24 ноября будут работать.
Школьники будут учиться как офлайн, так и онлайн. Садики будут работать очно.
При этом родители будут самостоятельно принимать решение относительно того, вести ребенка в учебное заведение или оставить дома.
Напомню, что разработан алгоритм действий на случай, если воздушная тревога была объявлена до начала обучения. Руководство учебных заведений будет оперативно информировать родителей в случае смены режима работы,
– уточнил мэр Киева.
При этом попросил жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать правилами безопасности.
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Как будет продолжаться обучение в Киеве
- С 28 ноября офлайн-обучение продлится в световой промежуток дня – с 09:00 до 16:00.
- Для детей начальных классов – до уроков и после них – будут работать группы продленного дня.
- Учащиеся обучающиеся онлайн подключаются к урокам по возможности. Поэтому разработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Кроме того, повторение пройденного на следующем уроке обязательно.
Сколько детей учится в школах Киева и когда у них каникулы
- После окончания осенних каникул за парты в очном формате вернулись 111,5 тысяч школьников из почти 236,4 тысяч детей, находящихся в Киеве.
- Зимние каникулы будут проходить в столице с 26 декабря по 27 января.
- В это время школы будут прогреваться минимально для сохранения системы отопления. Учителя смогут уйти по желанию в оплачиваемый отпуск.
Главное об атаке россиян на Киев и Киевщину сегодня
- 23 ноября русские войска атаковали Киев и Киевщину.
- В столице в результате атаки погибли три человека , в том числе несовершеннолетняя.
- В Киевской области вражеская ракета попала в многоквартирный жилой дом в Вышгородском районе. На месте происшествия вспыхнул пожар. Известно о 35 пострадавших, среди них 6 детей – меньше 1 года. К сожалению, 5 человек погибли. На месте до сих пор работают спасательные службы.