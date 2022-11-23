Враг обесточил Киев: как будут учиться дети в столице Украины

23 ноября Россия снова нанесла массированные ракетные удары по Украине. В частности, врагу удалось обесточить Киев.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко рассказал, как после атаки будут учиться дети в городе. В частности, завтра, 24 ноября.

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Как будут учиться дети в Киеве

Кличко отметил, что столичные учебные заведения 24 ноября будут работать.

Школьники будут учиться как офлайн, так и онлайн. Садики будут работать очно.

При этом родители будут самостоятельно принимать решение относительно того, вести ребенка в учебное заведение или оставить дома.

Напомню, что разработан алгоритм действий на случай, если воздушная тревога была объявлена до начала обучения. Руководство учебных заведений будет оперативно информировать родителей в случае смены режима работы,

– уточнил мэр Киева.

При этом попросил жителей столицы не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать правилами безопасности.

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Как будет продолжаться обучение в Киеве

С 28 ноября офлайн-обучение продлится в световой промежуток дня – с 09:00 до 16:00.

Для детей начальных классов – до уроков и после них – будут работать группы продленного дня.

Учащиеся обучающиеся онлайн подключаются к урокам по возможности. Поэтому разработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Кроме того, повторение пройденного на следующем уроке обязательно.

Сколько детей учится в школах Киева и когда у них каникулы

После окончания осенних каникул за парты в очном формате вернулись 111,5 тысяч школьников из почти 236,4 тысяч детей, находящихся в Киеве.

Зимние каникулы будут проходить в столице с 26 декабря по 27 января.

В это время школы будут прогреваться минимально для сохранения системы отопления. Учителя смогут уйти по желанию в оплачиваемый отпуск.

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