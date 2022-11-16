"В разгар обстрела": в Киевской области дети нашли сбитую ракету и несли ее в школу

В Киевской области 15 ноября школьники нашли взрывоопасный предмет. При этом решили показать его одноклассникам.

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал детали инцидента. При этом подчеркнул, что такое поведение учеников шокирует.

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Ученики принесли в школу ракету во время тревоги

Небитов сообщил, что в разгар вчерашнего массированного обстрела Киевщины правоохранители получили тревожное сообщение от руководителя одного из учебных заведений Бучанского района. Директор подчеркнул, что "за школой дети нашли сбитую ракету и несут показать".

То, что дети во время ракетной угрозы находились на улице, а взрослые открыто игнорировали воздушную тревогу – высшая мера безответственности. Факт, что дети так легкомысленно обращались со взрывоопасными предметами, угрожающими жизни и здоровью, просто шокирует,

– подчеркнул глава полиции Киевщины.

Он напомнил, что и родители, и учителя, и администрация учебных заведений безусловно ответственны за жизнь и здоровье детей. При этом, по словам Небитова, учиться быть послушными и соблюдать правила поведения нужно в семье. Тем более сейчас, когда угроза вражеских атак может подстерегать каждый миг практически повсюду.

Как будут работать учебные заведения в Киевской области

Учебные заведения Киевской области с 16 ноября до конца недели будут работать в дистанционном режиме, сообщили в Киевской ОВА.

Такое решение было принято из-за массированной ракетной атаки России на Украину 15 ноября.

В случае других изменений в учебном процессе должностные лица будут информировать дополнительно. Жителей Киевщины просят не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.

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