Федоров рассказал, как поощрить учителей, "героически выходящих работать в укрытиях"

Учебный год 2024 – 2025 в Украине стартовал. В Запорожской ОВА рассказали, как будут мотивировать учителей работать оффлайн в условиях военного положения.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в брифинге очертил реалии первых дней обучения в области. В частности говорится об вопросах энергетических и безопасности пребывания в учебных заведениях. Среди обсуждаемых тем – поощрения учителей, работающих офлайн, передает Образование 24.

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Реалии войны и смешанное обучение в Запорожье

Запорожье – город, который обстреливают чуть ли не ежедневно и начало нового учебного года не стало исключением. В первые дни сентября город подвергся обстрелам и это сразу повлияло на учебный процесс в школах. В частности, на количество учеников, которые посещают школу вживую. Глава Запорожской ОВА отметил, что результаты ежедневного мониторинга посещаемости показали, что в первый день обучения в ЗПСО города пришло более 10 тысяч учеников, а уже на следующий день – количество учеников снизилось.

По состоянию на 5 сентября в Запорожье на смешанное обучение перешло 79 образовательных учреждений, еще 10 проводят подготовительную работу, чтобы выйти на такой режим работы за несколько недель.

Обратим внимание! Чтобы начать новый учебный год в 122 школах Запорожской области в смешанном формате, следовало получить необходимые согласования от соответствующих органов, Совета обороны, госструктур, а также обязательно иметь оборудованные укрытия.

Поощрение учителей для работы офлайн

Среди важных вопросов брифинга отметили героический труд педагогов Запорожья, которые выходят работать офлайн. Иван Федоров отметил, что их деятельность должна быть поощрена финансово. С этой целью выделены ресурсы и на уровне Министерства образования и науки Украины. Сейчас идет расчет мотивационной суммы и о ней сообщат позже.

Глава ОВА заметил, что те учителя, которые преподают офлайн в Запорожье и те, кто учит детей офлайн в другом городе, находятся в разных условиях.

Поэтому мы нашли механизмы и ресурсы для финансового поощрения, мы надеемся, что нам согласуют такую грантовую модель и мы сможем на этой неделе ее представить, для того, чтобы наши учителя, которые героически выходят работать в укрытиях, могли получать финансовое поощрение,

– отметил Иван Федоров.

Вопрос безопасности в ЗПСО для смешанного обучения

Какую подготовительную работу и проверки различных инстанций должно пройти учебное заведение, чтобы перейти на смешанное обучение? Длительный и хлопотный процесс. Прежде всего наличие укрытия и надлежащих условий в нем, обследование должно провести ГСЧС, Национальная полиция, Госпродпотребслужба, военное командование, Департамент образования области – городской или районный. Получив положительное заключение от служб, территориальная община пишет заявление в Совет обороны, которая в итоге согласовывает возможность школы работать офлайн.

Только эти школы, которым Совет обороны согласовал, могут функционировать,

– отметил Иван Федоров.

Вопрос безопасности является ведущим. Дети должны находиться в безопасной среде и получать максимально качественные образовательные услуги. С этой целью даже согласованы маршруты безопасной дороги для школьных автобусов. А их в этом году громады запорожской области получили 25.

Энергетическое обеспечение учебных заведений

Заведениям, которые перешли на смешанное обучение необходимо обеспечить энергопитание. Есть определенное количество образовательных учреждений в которых нет генераторов или они недостаточной мощности, над решением этого вопроса власть работает. По подсчетам, на случай блэкаута, на одно учебное заведение для генератора необходимо до 20 литров топлива – это 8 миллионов гривен на все школы в месяц. Глава отметил, что "эта сумма приемлема, чтобы ее профинансировала городская власть. Власть позаботится о том, чтобы были запитаны все укрытия на постоянной основе".