В частности, около 200 тысяч учеников учится в школах Польши, поэтому украинское Министерство образования и науки Украины системно сотрудничает с этой страной для сохранения национальной идентичности украинских учеников за рубежом. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на МОН Украины.

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Какие образовательные возможности имеют украинские ученики в Польше

Так, польские и украинские чиновники работают над:

Возможностями создания образовательных организаций, субботних / воскресных школ для факультативного преподавания украиноведческих предметов украинским ученикам, которые временно находятся в Польше, в частности с участием международных доноров и содействия правительства Польши.

Изучением украинского языка в польских школах как второго иностранного. Такое решение может принять администрация польской школы при наличии обращений от родителей и возможности устроить на работу соответствующего учителя.

Финансирование работы ассистентов по межкультурным связям и повышение квалификации учителей, которые будут работать с нашими детьми в польской образовательной системе. На это ЕС выделил грант для Польши – $125 млн.

Введение экзаменов по украинскому языку: польская сторона создаст условия, чтобы украинский язык был доступен для сдачи выпускного экзамена по польской школе (экзамена "зрелости") с 2026 года.

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Со своей стороны Украина также готова к сотрудничеству. В частности:

развивать статус школ с польским языком обучения в Украине;

информировать граждан Украины о выполнении школьного долга в польских школах;

соблюдать законодательство страны пребывания.

Ранее мы информировали о том, сколько украинских учеников за рубежом учатся в родных школах, сколько – в иностранных. Детали читайте по ссылке.