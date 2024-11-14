Зокрема, близько 200 тисяч учнів навчається у школах Польщі, тож українське Міністерство освіти і науки України системно співпрацює з цією країною для збереження національної ідентичності українських учнів за кордоном. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН України.

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Які освітні можливості мають українські учні в Польщі

Так, польські та українські посадовці працюють над:

Можливостями створення освітніх організацій, суботніх / недільних шкіл для факультативного викладання українознавчих предметів українським учням, які тимчасово перебувають у Польщі, зокрема за участю міжнародних донорів та сприяння уряду Польщі.

Вивченням української мови в польських школах як другої іноземної. Таке рішення може ухвалити адміністрація польської школи за наявності звернень від батьків та можливості влаштувати на роботу відповідного вчителя.

Фінансування роботи асистентів з міжкультурних зв'язків та підвищення кваліфікації вчителів, які працюватимуть з нашими дітьми в польській освітній системі. На це ЄС виділив грант для Польщі – $125 млн.

Запровадження іспитів з української мови: польська сторона створить умови, щоб українська мова була доступною для складання випускного іспиту з польської школи (іспиту "зрілості") з 2026 року.

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Зі свого боку Україна також готова до співпраці. Зокрема:

розвивати статус шкіл з польською мовою навчання в Україні;

інформувати громадян України про виконання шкільного обовʼязку в польських школах;

дотримуватися законодавства країни перебування.

Раніше ми інформували про те, скільки українських учнів за кордоном вчаться у рідних школах, скільки – в іноземних. Деталі читайте за посиланням.