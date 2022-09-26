В Харькове находится только четверть учеников города

Харьков с начала полномасштабной войны россии против Украины оказался под шквальным огнем оккупантов. Большинство горожан уехало в другие регионы Украины или за границу.

Так, в Харькове, даже несмотря на сложную ситуацию, работают все 210 школ города. Однако дети учатся дистанционно.

Важно В Харькове ночью российские ракеты попали в жилые дома: ГСЧС вытаскивает людей из-под завалов

В Харькове находится только 25% учеников

В департаменте образования Харьковского горсовета сообщили, что в местных школах дистанционно учатся около 115 тысяч учеников.

При этом чиновники уточнили, что в городе сейчас находится только 25% учащихся. 39% харьковских школьников до сих пор – за рубежом. Также в местных школах учатся около 650 детей-переселенцев, из которых 441 ученик – с временно оккупированных территорий.

Кроме того, в 63 школах учится более 300 учащихся с особыми потребностями.

Читайте Какие области Украины являются лидерами по офлайн-обучению и сколько школ работают очно

Какая ситуация в Харькове

Российские оккупанты продолжают терроризировать Харьков и область. Недавно враг обстрелял жилые дома в Холодногорском районе города. В обед 26 сентября на Харьковщине снова объявили воздушную тревогу. Сообщается о взрывах на территории области.

Какие преимущества у дистанционного образования: смотрите видео