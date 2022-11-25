В Ровно снова сообщили об изменениях в работе школ и детсадов

23 ноября учебу в школах и садах Ровно прекратили из-за очередного ракетного обстрела Россией Украины. Дети должны были отдыхать до конца недели.

Родителей тогда просили забрать детей из учебных заведений. Однако сегодня, 25 ноября, мэр города Александр Третьяк снова объявил об изменениях в учебном процессе.

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