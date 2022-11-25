В Ровно снова сообщили об изменениях в работе школ и детсадов
Источник:Александр Третьяк
23 ноября учебу в школах и садах Ровно прекратили из-за очередного ракетного обстрела Россией Украины. Дети должны были отдыхать до конца недели.
Родителей тогда просили забрать детей из учебных заведений. Однако сегодня, 25 ноября, мэр города Александр Третьяк снова объявил об изменениях в учебном процессе.
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Как будут учиться дети в Ровно
Так, в городе с понедельника, 28 ноября, обучение в школах и детсадах Ровно возобновляется.
Учебные заведения будут работать в обычном режиме. Согласно тому, какую форму обучения они избрали – очную или смешанную. Если в школе не будет света – уроки будут продолжаться в течение светового дня,
– сообщил Третьяк.
При этом добавил, что учитывая ситуацию со светом, водоснабжением и пожелания родителей, каждое учебное заведение может самостоятельно принимать решения по формату дальнейшего обучения.
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Как раньше учились дети в Ровно
- 23 ноября из-за ракетных обстрелов Россией Украины мэр Ровно Александр Третяк сообщил, что обучение в школах и садах прекращают до конца недели.
- Также добавил, что все занятия в учебных заведениях тоже отменили.
- Ребята перед этим только вернулись за парты с 21 ноября.
- Очно они должны учиться всю эту неделю.
- Также 15 ноября в Ровно "заминировали" учебные заведения.
- В этот день учебу в школах отменили. Родителей просили забрать детей из школ.