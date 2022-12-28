Учатся в темноте и холоде: школы и ученики в Украине получат значительную помощь
Источник:UNICEF Украина
Из-за ракетного террора Россией Украины дети в нашем государстве вынуждены учиться без света и в холоде. Уроки ученики выполняют при свечах.
Так учатся 7-летняя Варвара, 11-летний Тимофей, 10-летняя Эмма и десятки тысяч других школьников в Украине. Ведь масштабные перебои с электро- и водоснабжением продолжаются.
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Дети в Украине получат помощь
Так, в ЮНИСЕФ заявили, что будут снабжать семьи необходимыми товарами, услугами, а также деньгами.
Школы при этом снабдят системами отопления и топливом.
А в больницах появятся новые генераторы и тепловые насосы.
Также 50 тысяч детей-переселенцев получат зимнюю одежду.
Такую поддержку будут оказывать через разные платформы.
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Каждая украинская школа получит две тысячи долларов
- Украинские школы получат деньги на оборудование и ремонт столовых.
- Этот гуманитарный проект стоимостью более 2 миллионов долларов охватит 1 тысячу школ. У них учится более 450 тысяч детей.
- ️Да, каждой школе выплатят единовременную помощь – 2000 долларов. За эти деньги в учебных заведениях должны закупить оборудование и сделать ремонт в школьных столовых.
- Слово, это совместная инициатива Первой леди Елены Зеленской, Минреинтеграции и UNICEF. Она имеет целью улучшить качество обучения детей в условиях войны и популяризировать среди них здоровое питание.