Учеба продолжается, несмотря на войну: сколько детей учится в школах и садах Украины

В Украине продолжается обучение в учебных заведениях, несмотря на полномасштабную войну России против нашего государства. Дети и студенты учатся очно, онлайн и смешанно в зависимости от ситуации.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что по состоянию на 7 ноября обучение длится почти в 13 тысячах школ. У них учится около 4 миллионов учащихся.

Важно "Нельзя этого говорить": как учитель должен поддерживать учеников во время войны

Как работают школы в Украине

Шкарлетт уточнил также, как работают школы в Украине:

почти 3,2 тысячи – очно;

более 6,1 тысяч – онлайн;

около 3,5 тысяч – смешано.

Всего в школах Украины учится более 3,9 миллионов учеников. Из них:

очно – почти 850 тысяч;

дистанционно – более 2,1 миллиона;

смешано – около 950 тысяч.

Также в школах работает более 25 тысяч инклюзивных классов. Там учится более 32 тысяч учеников с особыми потребностями.

В школах Украины также получает образование около 165 тысяч учащихся-переселенцев. При этом около 100 тысяч школьников с временно оккупированных территорий.

Сколько детей учится в детских садах

В Украине работает 9700 детских садов. Там получает образование почти 648 тысяч воспитанников. Из них:

очно – почти 310 тысяч;

дистанционно – почти 290 тысяч;

смешано – более 75 тысяч.

При этом, по словам министра, почти 7,5 тысяч детей с особыми потребностями учатся сейчас в украинских садах. Для них функционирует около 4,5 тысяч инклюзивных групп.

К слову, около полумиллиона учителей и воспитателей учат детей в школах и детсадах.

Читайте Как проводить уроки при отключении света: народный учитель поделился секретом

Как сейчас идет обучение в Украине