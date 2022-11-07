Учеба продолжается, несмотря на войну: сколько детей учится в школах и садах Украины
Источник:Сергей Шкарлет
В Украине продолжается обучение в учебных заведениях, несмотря на полномасштабную войну России против нашего государства. Дети и студенты учатся очно, онлайн и смешанно в зависимости от ситуации.
Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что по состоянию на 7 ноября обучение длится почти в 13 тысячах школ. У них учится около 4 миллионов учащихся.
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Как работают школы в Украине
Шкарлетт уточнил также, как работают школы в Украине:
- почти 3,2 тысячи – очно;
- более 6,1 тысяч – онлайн;
- около 3,5 тысяч – смешано.
Всего в школах Украины учится более 3,9 миллионов учеников. Из них:
- очно – почти 850 тысяч;
- дистанционно – более 2,1 миллиона;
- смешано – около 950 тысяч.
Также в школах работает более 25 тысяч инклюзивных классов. Там учится более 32 тысяч учеников с особыми потребностями.
В школах Украины также получает образование около 165 тысяч учащихся-переселенцев. При этом около 100 тысяч школьников с временно оккупированных территорий.
Сколько детей учится в детских садах
В Украине работает 9700 детских садов. Там получает образование почти 648 тысяч воспитанников. Из них:
- очно – почти 310 тысяч;
- дистанционно – почти 290 тысяч;
- смешано – более 75 тысяч.
При этом, по словам министра, почти 7,5 тысяч детей с особыми потребностями учатся сейчас в украинских садах. Для них функционирует около 4,5 тысяч инклюзивных групп.
К слову, около полумиллиона учителей и воспитателей учат детей в школах и детсадах.
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Как сейчас идет обучение в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение длится почти в 13 тысячах школ нашего государства.
- В Ровно учащиеся вернулись за парты с 31 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- А в Тернополе с 31 октября начинаются осенние каникулы в школах, сообщил мэр города Сергей Надал.
- Школы Киевщины после временной вынужденной дистанционной работы возобновляют обучение в очном и смешанном форматах.
- По состоянию на 31 октября учащиеся более 7 тысяч школ в Украине вернулись к учебе после осенних каникул, сообщил глава МОН Сергей Шкарлетт.
- Всего с 31 октября по 6 ноября осенние каникулы будут продолжаться в 2 тысячах 234 школах.
- В почти 3,6 тысяч школ – а это почти 30% из всех – осенние каникулы перенесли на зиму.
- Окончательное решение об отдыхе учащихся принимает педсовет и согласовывает приказом директор школы, добавил глава МОН.
- Шкарлетт отметил, что 94% учебных заведений Украины готовы к отопительному сезону.