Сколько детсадов, школ и вузов Украины имеют надежные укрытия и смогут работать в автономном режиме

Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами Практически все учебные заведения в нашем государстве сейчас работают онлайн.

Однако в Украине и дальше обустраивают надежные укрытия, чтобы дети и студенты впоследствии имели возможность учиться офлайн. Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, сколько учебных заведений уже готово к очной учебе.

Важно Отменят ли очное обучение в Украине из-за ракетного террора россиян

Сколько детсадов, школ и вузов Украины имеют укрытия

По словам министра, по состоянию на 1 сентября около 60% украинских школ имели укрытия и были готовы к очной учебе. На сегодняшний день таких почти 70%.

При этом Шкарлет уточнил, что специальная комиссия уже проверила более 25 тысяч учебных заведений Украины – то есть 95%. Почти 16,5 тысячи из них имеют право работать очно.

Всего в Украине около 63% учебных заведений могут работать офлайн.

школы – почти 70%;

детсады – 51%;

лицеи и училища – 93%;

колледжи и вузы – 75%.

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