Дети снова могут сесть за парты: сколько школ и детсадов работает в Украине
Источник:Сергей Шкарлет
В Украине продолжается обучение в учебных заведениях, несмотря на полномасштабную войну. Дети учатся очно, онлайн и в смешанном формате.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что по состоянию на 14 ноября обучение продолжается почти в 13 тысячах школ. Большинство детей ходят в учебные заведения.
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Сколько школ работает в Украине
Так, по словам Шкарлета, более 7,7 тысяч школ работают очно и в смешанном формате. А более 5 тысяч – в онлайн-режиме. А это на 1 тысячу меньше, чем в начале ноября.
В этих школах учится более 4,3 миллионов учеников. Из них:
- ️очно – более 1 миллиона;
- ️смешано – более 1,1 миллиона;
- онлайн – почти 1,9 миллиона. Из них – более 1 миллиона учеников из Донецкой, Запорожской, Луганской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
В школах работает более 25 тысяч инклюзивных классов. Там учится почти 40 тысяч учащихся с особыми потребностями.
По словам Шкарлета, в Украине сейчас образование получает более 167 тысяч учеников-переселенцев и почти 95 тысяч школьников из ВОТ.
Сколько детей учатся в детских садах
В почти 9,8 тысячи садиков обучается более 686 тысяч воспитанников. Из них:
- ️очно – почти 350 тысяч;
- ️дистанционно – более 255 тысяч;
- ️смешано – около 82 тысяч.
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Как учиться, если нет света
Глава Минобразования Сергей Шкарлет рассказал, что для дистанционного обучения в Украине ввели электронные приложения. Они помогут детям учиться. Даже при отключении света и в режиме отсутствия интернета.
Какие приложения помогут школьникам учиться
- электронная библиотека на портале Модернизации содержания образования. Она содержит 1335 учебников с 1 по 11 класс;
- издательство "Ранок" – учащимся и педагогам предоставили открытый доступ к электронным учебникам для 1 – 5 класса;
- компания EdPro открыла до 1 декабря бесплатный доступ к электронным учебникам;
- на платформе "Украинская школа онлайн" есть 2500 учебных курсов. До конца года загрузят еще 1000;
- также запустили приложение "Вивчаю. Не чекаю". Оно позволяет в условиях отсутствия интернета учащимся 1 – 4 классов овладевать матриалом.