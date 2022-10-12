Дети снова будут учиться по украинской программе: сколько школ и садов вернули из оккупации

Военнослужащие ВСУ продолжают освобождать от российских захватчиков оккупированные украинские земли. Так, количество учебных заведений на подконтрольной нашему государству территории увеличивается.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет рассказал, что за полтора месяца из оккупации освободили территории, где размещены почти 400 школ и детсадов. Также из-за границы возвращается все больше наших педагогов.

Важно Все школы Украины должны перейти на дистанционное обучение, – Минобразования

Сколько украинских школ деоккупировали

По состоянию на 12 октября, по словам министра, с начала нового учебного года наши воины деоккупировали территории, где размещены почти 390 школ и садиков.

Какое количество учителей обучает украинских детей

Более 520 тысяч педагогов обучают украинских детей в школах, детсадах и образовательных центрах, уточнил Шкарлет. Также украинские учителя постепенно возвращаются из-за границы. В частности, за месяц на Родину приехали около 2,5 тысячи наших учителей.

Читайте Обучение в зарубежных школах: с какими проблемами сталкиваются украинские дети

Сколько детсадов, школ и вузов Украины имеют укрытия

По словам главы Минобразования, по состоянию на 1 сентября около 60% украинских школ имели укрытия и были готовы к очной учебе. На сегодняшний день таких почти 70%. Специальная комиссия уже проверила более 25 тысяч учебных заведений Украины – то есть 95%. Почти 16,5 тысячи из них имеют право работать очно.

Всего в Украине около 63% учебных заведений могут работать офлайн.

школы – почти 70%;

детсады – 51%;

лицеи и училища – 93%;

колледжи и вузы – 75%.

Какая сейчас ситуация в Украине