Глава Минобразования Сергей Шкарлет рассказал, что за полтора месяца из оккупации освободили территории, где размещены почти 400 школ и детсадов. Также из-за границы возвращается все больше наших педагогов.

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Сколько украинских школ деоккупировали

По состоянию на 12 октября, по словам министра, с начала нового учебного года наши воины деоккупировали территории, где размещены почти 390 школ и садиков.

Какое количество учителей обучает украинских детей

Более 520 тысяч педагогов обучают украинских детей в школах, детсадах и образовательных центрах, уточнил Шкарлет. Также украинские учителя постепенно возвращаются из-за границы. В частности, за месяц на Родину приехали около 2,5 тысячи наших учителей.

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Сколько детсадов, школ и вузов Украины имеют укрытия

По словам главы Минобразования, по состоянию на 1 сентября около 60% украинских школ имели укрытия и были готовы к очной учебе. На сегодняшний день таких почти 70%. Специальная комиссия уже проверила более 25 тысяч учебных заведений Украины – то есть 95%. Почти 16,5 тысячи из них имеют право работать очно.

Всего в Украине около 63% учебных заведений могут работать офлайн.

школы – почти 70%;

детсады – 51%;

лицеи и училища – 93%;

колледжи и вузы – 75%.

Какая сейчас ситуация в Украине