Глава Минобразования Сергей Шкарлет рассказал, что за полтора месяца из оккупации освободили территории, где размещены почти 400 школ и детсадов. Также из-за границы возвращается все больше наших педагогов.
Важно Все школы Украины должны перейти на дистанционное обучение, – Минобразования
Сколько украинских школ деоккупировали
По состоянию на 12 октября, по словам министра, с начала нового учебного года наши воины деоккупировали территории, где размещены почти 390 школ и садиков.
Какое количество учителей обучает украинских детей
Более 520 тысяч педагогов обучают украинских детей в школах, детсадах и образовательных центрах, уточнил Шкарлет. Также украинские учителя постепенно возвращаются из-за границы. В частности, за месяц на Родину приехали около 2,5 тысячи наших учителей.
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Сколько детсадов, школ и вузов Украины имеют укрытия
По словам главы Минобразования, по состоянию на 1 сентября около 60% украинских школ имели укрытия и были готовы к очной учебе. На сегодняшний день таких почти 70%. Специальная комиссия уже проверила более 25 тысяч учебных заведений Украины – то есть 95%. Почти 16,5 тысячи из них имеют право работать очно.
Всего в Украине около 63% учебных заведений могут работать офлайн.
- школы – почти 70%;
- детсады – 51%;
- лицеи и училища – 93%;
- колледжи и вузы – 75%.
Какая сейчас ситуация в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.
- Из-за сложной ситуации безопасности МОН рекомендовало руководителям областных военных администраций перевести учебные заведения в регионах на дистанционное обучение.
- В большинстве областей Украины дети и студенты в ближайшие дни будут учиться онлайн из-за террора России.
- Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.
- Решение о формате обучения в каждой области будет принимать глава ОВА.