Глава Минобразования Сергей Шкарлет рассказал, что за полтора месяца из оккупации освободили территории, где размещены почти 400 школ и детсадов. Также из-за границы возвращается все больше наших педагогов.

Важно Все школы Украины должны перейти на дистанционное обучение, – Минобразования

Сколько украинских школ деоккупировали

По состоянию на 12 октября, по словам министра, с начала нового учебного года наши воины деоккупировали территории, где размещены почти 390 школ и садиков.

Какое количество учителей обучает украинских детей

Более 520 тысяч педагогов обучают украинских детей в школах, детсадах и образовательных центрах, уточнил Шкарлет. Также украинские учителя постепенно возвращаются из-за границы. В частности, за месяц на Родину приехали около 2,5 тысячи наших учителей.

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Сколько детсадов, школ и вузов Украины имеют укрытия

По словам главы Минобразования, по состоянию на 1 сентября около 60% украинских школ имели укрытия и были готовы к очной учебе. На сегодняшний день таких почти 70%. Специальная комиссия уже проверила более 25 тысяч учебных заведений Украины – то есть 95%. Почти 16,5 тысячи из них имеют право работать очно.

Всего в Украине около 63% учебных заведений могут работать офлайн.

  • школы – почти 70%;
  • детсады – 51%;
  • лицеи и училища – 93%;
  • колледжи и вузы – 75%.

Какая сейчас ситуация в Украине

  • Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами.
  • Из-за сложной ситуации безопасности МОН рекомендовало руководителям областных военных администраций перевести учебные заведения в регионах на дистанционное обучение.
  • В большинстве областей Украины дети и студенты в ближайшие дни будут учиться онлайн из-за террора России.
  • Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.
  • Решение о формате обучения в каждой области будет принимать глава ОВА.