Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що за півтора місяця з окупації звільнили території, де розміщено майже 400 шкіл і дитсадків. Також з-за кордону повертається все більше наших педагогів.
Важливо Усі школи України мають перейти на дистанційне навчання, – Міносвіти
Скільки українських шкіл деокупували
Станом на 12 жовтня, за словами міністра, від початку нового навчального року наші воїни деокупували території, на яких розміщено майже 390 шкіл і садочків.
Яка кількість вчителів навчає українських дітей
Понад 520 тисяч педагогів навчають українських дітей у школах, дитсадках і освітніх центрах, уточнив Шкарлет. Також українські вчителі поступово повертаються з-за кордону. Зокрема, за місяць на Батьківщину приїхало майже 2,5 тисячі наших вчителів.
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Скільки дитсадків, шкіл та вишів України мають укриття
За словами очільника Міносвіти, станом на 1 вересня близько 60% українських шкіл мали укриття та були готовими до очного навчання. На сьогодні таких майже 70%. Спеціальна комісія уже перевірила понад 25 тисяч закладів освіти України – тобто 95%. Майже 16,5 тисячі з них мають право працювати очно.
Загалом в Україні близько 63% навчальних закладів можуть працювати офлайн: Зокрема мають надійні укриття:
- школи – майже 70%;
- дитсадки – 51%;
- ліцеї та училища – 93%;
- коледжі та виші – 75%.
Яка зараз ситуація в Україні
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними обстрілами.
- Через складну безпекову ситуацію МОН рекомендувало очільникам обласних військових адміністрацій перевести навчальні заклади у регіонах на дистанційне навчання.
- У більшості областей України діти та студенти протягом найближчих днів вчитимуться онлайн через терор Росії.
- Натомість очне навчання в нашій державі швидше за все не скасують.
- Рішення щодо формату навчання у кожній області ухвалюватиме очільник ОВА.