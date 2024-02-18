Глава ведомства Оксен Лисовой говорит, что эти нереальные объемы не формируют понимание роли украинской литературы и любовь к ней. Поэтому ситуацию надо изменить.

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Как усовершенствуют учебную программу по литературе

Чиновник уточнил, что говорится о том, чтобы оставить обозримое количество произведений, которые надо осознанно прочитать и проанализировать.

Отойти от историко-хронологического принципа подбора текстов. Сделать украинскую литературу стоящей и интересной,

– уточнил министр.

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Как МОН будет разгружать учебные программы

Лисовой также прокомментировал проблему перегрузки учебных программ для школьников в целом. И уточнил, что ее должны были решать в системе НУШ.

По словам министра, в младшей школе учителя пройти качественный процесс подготовки и выбрали прогрессивные программы, поэтому нет такой нагрузки. Зато в базовой школе (5 – 9 классы) обучение учителей не произошло на необходимом уровне. Поэтому и видим, что родители жалуются на перегруженность учебных программ и другие проблемы.

Мы должны вернуть к прогрессивному выбору учебных программ значительную часть учителей, а это означает их качественное повышение квалификации. Мы занялись этим переобучением уже в 2023 году,

– резюмировал чиновник.

Оксен Лисовой также рассказал, насколько в этом году повысят зарплату педагогам и от чего она будет зависеть в дальнейшем. Об этом читайте по ссылке.