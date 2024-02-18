Очільник відомства Оксен Лісовий каже, що ці нереальні об'єми не формують розуміння ролі української літератури і любов до неї. Тому ситуацію треба змінити.

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Як удосконалять навчальну програму з літератури

Посадовець уточнив, що мовиться про те, щоб залишити осяжну кількість творів, які треба усвідомлено прочитати та проаналізувати.

Відійти від історико-хронологічного принципу підбору текстів. Зробити українську літературу вартісною та цікавою,

– уточнив міністр.

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Як МОН розвантажуватиме навчальні програми

Лісовий також прокоментував проблему перевантаження навчальних програм для школярів загалом. І уточнив, що її мали вирішувати у системі НУШ.

За словами міністра, у молодшій школі учителі пройти якісний процес підготовки й обрали прогресивніші програми, тому немає такого навантаження. Натомість у базовій школі (5 – 9 класи) навчання вчителів не відбулося на необхідному рівні. Тому і бачимо, що батьки скаржаться на перевантаженість навчальних програм та інші проблеми.

Ми маємо повернути до прогресивного вибору навчальних програм значну частину вчителів, а це означає їх якісне підвищення кваліфікації. Ми зайнялися цим перенавчанням вже у 2023 році,

– резюмував посадовець.

Оксен Лісовий також розповів, наскільки цього року підвищать зарплату педагогам та від чого вона залежатиме надалі. Про це читайте за посиланням.