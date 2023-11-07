Именно здесь работает Поляков. Он начал работу над росписью больше месяца назад.

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Школу в Кировоградской области превратили в произведение искусства

Художник изобразил то, что сам видит каждый день, когда на велосипеде едет на работу. На роспись израсходовали 40 литров краски. Ее и работу оплатили благотворители.

Это специальные профессиональные краски для фасадов. Они устойчивы к выгоранию. Одно время я работал в Лавре тоже с такими материалами,

– рассказал мастер.

Роспись фасада школы – продолжение появившейся в прошлом году стенописи "Тарас Шевченко". Поэтому на фасаде возникла роспись "Мені 13 минало, я пас ягнята за селом" (укр.).



Владимир Поляков разукрасил школу / Суспильное Кропивницкий

Пока художник работает, на перерыве возле него собираются учащиеся. Детям подобная идея нравится. Чувствуют гордость, что именно на этой школе изображен Шевченко и село.

К слову, в учебном заведении обучается 301 учащийся. Роспись школы продлится.



Владимир Поляков разукрасил школу / Суспильное Кропивницкий

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