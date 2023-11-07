Саме тут працює Поляков. Він розпочав роботу над розписом понад місяць тому.

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Школу на Кіровоградщині перетворили на витвір мистецтва

Художник зобразив те, що сам бачить щодня, коли на велосипеді їде на роботу. На розпис витратили 40 літрів фарби. Її та роботу оплатили благодійники.

Це спеціальні професійні фарби для фасадів. Вони стійкі до вигорання. У свій час я працював у Лаврі теж з такими матеріалами,

– розповів майстер.

Розпис фасаду школи – продовження стінопису "Тарас Шевченко", який з'явився торік. Тому на фасаді постав розпис "Мені 13 минало, я пас ягнята за селом".



Володимир Поляков розмалював школу / Суспільне Кропивницький

Поки художник працює, на перерві біля нього збираються учні. Дітям така ідея подобається. Відчувають гордість, що саме на цій школі зображений Шевченко і село.

До слова, у навчальному закладі навчається 301 учень. Розпис школи триватиме.



Володимир Поляков розмалював школу / Суспільне Кропивницький

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