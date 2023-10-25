Очільниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова розповіла, що для портрета учням знадобилося 7 тисяч яблук. З них також виклали відому цитату з вірша Кобзаря.

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Учні створили унікальний портрет Кобзаря і встановили рекорд

Вєтрова зазначила: площа портрета – близько 24,5 метри квадратні. Яблука – різних сортів, зібрані із власних садиб учнів ліцею.

І ще: діти з яблук склали слова, які зараз є символічними для всієї України: "Борітеся – поборете",

– наголосила керівниця Національного Реєстру Рекордів України.

І подякувала неймовірній команді рекордсменів: вчителям, працівникам ліцею, учням, батькам. При цьому зазначила, що директорка ліцею – Катерина Лаптієнко – ініціаторка вже кількох рекордів.



Учні з Одещини створили унікальний портрет Кобзаря / фото з фейсбук-сторінки Лани Вєтрової