Глава Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова рассказала, что для портрета ученикам понадобилось 7 тысяч яблок. Из них также изложили известную цитату из стихотворения Кобзаря.
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Учащиеся создали уникальный портрет Кобзаря и установили рекорд
Ветрова отметила: площадь портрета – около 24,5 квадратных метров. Яблоки – разных сортов, собранные из собственных усадеб учащихся лицея.
И еще: дети из яблок составили слова, которые сейчас символичны для всей Украины: "Борітеся – поборете",
– отметила руководительница Национального Реестра Рекордов Украины.
И поблагодарила невероятную команду рекордсменов: учителей, работников лицея, учеников, родителей. При этом отметила, что директор лицея – Екатерина Лаптиенко – инициатор уже нескольких рекордов.
Ученики из Одесщины создали уникальный портрет Кобзаря / фото с фейсбук-страницы Ланы Ветровой
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