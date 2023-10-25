Глава Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова рассказала, что для портрета ученикам понадобилось 7 тысяч яблок. Из них также изложили известную цитату из стихотворения Кобзаря.

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Учащиеся создали уникальный портрет Кобзаря и установили рекорд

Ветрова отметила: площадь портрета – около 24,5 квадратных метров. Яблоки – разных сортов, собранные из собственных усадеб учащихся лицея.

И еще: дети из яблок составили слова, которые сейчас символичны для всей Украины: "Борітеся – поборете",

– отметила руководительница Национального Реестра Рекордов Украины.

И поблагодарила невероятную команду рекордсменов: учителей, работников лицея, учеников, родителей. При этом отметила, что директор лицея – Екатерина Лаптиенко – инициатор уже нескольких рекордов.



Ученики из Одесщины создали уникальный портрет Кобзаря / фото с фейсбук-страницы Ланы Ветровой