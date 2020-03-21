Обучение через телевизор: Зеленский обсудил реализацию образовательного проекта на телевидении

На национальном телевидении могут запустить образовательный проект для учащихся 5-11 классов. Это должно помочь в обучении учащимся, которые сейчас сидят дома из-за введения в стране карантина.

Детали внедрения этого проекта президент Владимир Зеленский обсудил с руководством украинских телеканалов.

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Как известно, с 12 марта в Украине введен карантин. В учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах ввели дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся как минимум до 3 апреля. Хотя многие эксперты говорят, что карантин будет продлен на весь апрель, а то и май.



Зеленский встретился с руководством украинских телеканалов / president.gov.ua

Что предусматривает проект

Зеленский предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект. Лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по различным предметам школьной программы для 5-11 классов. Эти учебные ролики должны показывать крупнейшие украинские телеканалы в время, которое наиболее удобно для школьников.

Также материал должен быть доступен и в интернете.

Зеленский отметил, что эти видеоуроки должны быть не только информативными, но и удобными для просмотра и интересными для детей.