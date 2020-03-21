Навчання через телевізор: Зеленський обговорив реалізацію освітнього проєкту на телебаченні

На національному телебаченні можуть запустити освітній проєкт для учнів 5-11 класів. Це має допомогти учням у навчанні, які зараз сидять вдома через запровадженням у країні карантину.

Деталі впровадження цього проєкту президент Володимир Зеленський обговорив з керівництвом українських телеканалів.

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Як відомо, з 12 березня в Україні запроваджено карантин. У закладах загальної й вищої освіти, мистецьких та спортивних школах запровадили дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть щонайменше до 3 квітня.Хоча багато експертів говорять, що карантин буде продовжено на весь квітень, а то й травень.

Зеленський зустрівся з керівництвом українських телеканалів / president.gov.ua

Що передбачає проєкт

Зеленський запропонував запустити загальнонаціональний освітній телевізійний проєкт. Найкращі педагоги України проводитимуть відеоуроки з різних предметів шкільної програми для 5-11 класів. Ці навчальні ролики мають показувати найбільші українські телеканали у час, який буде найбільш зручним для школярів.

Також матеріал має бути доступний і в інтернеті.

Зеленський наголосив, що ці відеоуроки мають бути не лише інформативним, але й зручними для перегляду та цікавими для дітей.