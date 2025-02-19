В МОН ответили, изменят ли схему оценивания НУШ

Недавно украинские педагоги подали электронную петицию об отмене приказа МОН относительно нового подхода к оцениванию НУШ. Петиция набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения.

В Министерстве образования и науки Украины взамен сообщили, что отменить оценивание НУШ невозможно. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию.

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МОН не отменит схему оценивания НУШ

Заместитель главы МОН Надежда Кузьмичева отметила, что Новая украинская школа предусматривает другой подход к оцениванию.

Отменить подход, который заложен в концепте, в стандартах, не является возможным сущностно, содержательно и визионно,

– заявила она.

Она считает, что появление петиции и в целом недовольство новой системой оценивания спровоцированы несвоевременным и ненадлежащим информированием о введенных министерством изменениях.

Кузьмичева при этом добавила, что МОН признает сложность инструмента, ведомство уже работает над его упрощением, в частности по ведению электронных журналов, адаптацией и как можно более быстрым обучением педагогов через запланированные онлайн-вебинары.

Мы знаем, что в базовой школе имеем провисание НУШовской реформы. Сейчас мы очень много наверстываем именно по базовой школе. Та ситуация, которая сейчас сложилась с системой оценивания, она сложилась в общей массе школ... Мы на нее отреагируем качественно и, надеюсь, в короткие сроки,

– сообщил министр Оксен Лисовой.

Сейчас МОН ожидает реакции от Кабмина относительно петиции об отмене оценивания НУШ. Заметим, что электронная петиция об отмене приказа МОН "Об утверждении рекомендаций по оценке результатов обучения" набрала 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения.

Авторы петиции отмечают, что новая система оценивания не улучшает качество образования, а лишь создает дополнительную бюрократическую нагрузку на педагогов. И призывают пересмотреть подход к оцениванию и разработать более простые и эффективные методы.

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Что известно о новой схеме оценивания