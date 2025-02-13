Учителя просят изменить схему оценивания НУШ: петиция набрала голоса

Учителя в Украине подали электронную петицию об отмене приказа МОН "Об утверждении рекомендаций по оценке результатов обучения". Она набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Электронные петиции. Ранее родители и учителя раскритиковали новую схему оценивания знаний учащихся.

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Автор петиции мотивирует предложение об отмене рекомендаций тем, что они "совсем не способствуют улучшению качества образовательного процесса, а только создают дополнительную бюрократическую нагрузку для учителей".

Также в тексте есть предложение по пересмотру подхода к оценке результатов обучения в общем среднем образовании и наработки простых и эффективных методов оценки.

В течение десяти рабочих дней петицию должно рассмотреть правительство и обнародовать ответ.

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