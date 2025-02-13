Учителя просят изменить схему оценивания НУШ: петиция набрала голоса
Учителя в Украине подали электронную петицию об отмене приказа МОН "Об утверждении рекомендаций по оценке результатов обучения". Она набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Электронные петиции. Ранее родители и учителя раскритиковали новую схему оценивания знаний учащихся.
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Учителя против нового подхода к оцениванию НУШ
Автор петиции мотивирует предложение об отмене рекомендаций тем, что они "совсем не способствуют улучшению качества образовательного процесса, а только создают дополнительную бюрократическую нагрузку для учителей".
Также в тексте есть предложение по пересмотру подхода к оценке результатов обучения в общем среднем образовании и наработки простых и эффективных методов оценки.
В течение десяти рабочих дней петицию должно рассмотреть правительство и обнародовать ответ.
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Что известно о новой схеме оценивания
- Министерство образования и науки Украины разработало и в начале августа 2024 года согласовало новые рекомендации и критерии оценивания, которые учитывают специфику обучения в Новой украинской школе. При этом в ведомстве подробно рассказали, как будет работать обновленная система оценивания.
- Новая схема оценивания предусматривает четыре уровня оценивания предмета, каждый из которых состоит из 3 баллов (в итоге должна быть оценка по 12-балльной шкале).
- Образовательный эксперт, соучредитель ОО "Смарт Образование" Иванна Коберник заявила, что система оценивания качества образования в Украине – самая большая сейчас проблема после безопасности. Во многих школах не существует четкой и понятной родителям внутренней системы оценки.
- Украинцы заявляли, что новая схема только добавляет работы педагогам и непонятна родителям.