Учеба во время войны: в каком формате получают образование ученики в разных регионах Украины

Новый учебный год стартовал в школах Украины 2 сентября 2024 года. Официально продлится до 30 июня 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ученики должны учиться офлайн там, где позволяет ситуация с безопасностью. Минобразования Украины при этом разработало стратегию "Школа оффлайн", чтобы восстановить очное обучение могли 300 тысяч учеников в течение этого учебного года.

Образование 24 зато расскажет, в каком формате в начале этого учебного года получают образование ученики в разных регионах Украины.

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В каком формате учатся ученики в разных регионах Украины

В Минобразования недавно отмечали, что в Украине еще около 1800 школ не имеют укрытий. Именно наличие хранилища дает возможность учебному заведению позвать учеников на офлайн-обучение.

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Киев и область

В Киевской городской военной администрации отмечали, что основной формой обучения для всех учебных заведений города на этот учебный год будет очная. В отдельных случаях школы могут ввести дистанционную, смешанную и другие формы.

В Киевской области начальные школы работают в рамках очного и смешанного формата.

Львовщина

На Львовщине ученики получают образование в основном очно или в смешанном формате. В нескольких школах образовательный процесс продолжается дистанционно.

Ровно

В Ровно несколько школ начали работу в смешанном формате, а остальные – в очном.

Ивано-Франковск

В мэрии отмечали, что школы обеспечены укрытиями и в пределах 2024-2025 учебного года ученики будут учиться очно.

Луцк и Волынская область

Большинство школ в городе работает офлайн. Несколько школ организовали образовательный процесс в смешанном формате.

В области есть около 30 школ, в которых дети получают образование дистанционно.

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Тернополь

В Тернополе решили, что до осенних каникул ученики будут учиться шесть дней в неделю. А в ноябре вернутся к привычному пятидневному обучению. Благодаря отработке по субботам в школах Тернополя планируют организовать более длинные каникулы зимой.

Хмельницкий

В школах Хмельницкого образовательный процесс стартовал в очном формате. Все учреждения среднего образования обеспечены укрытиями, сообщали в горсовете.

Сумщина

В Сумской ОГА отмечали, что в новом учебном году для школ будут доступны три формы обучения – дистанционная, очная или смешанная. Главным условием для офлайн-обучения является наличие противорадиационного укрытия.

Кировоградщина

На Кировоградщине школы работают очно или в смешанном формате.

Житомир

В большинстве школ города обучение стартовало в очном формате.

Запорожье

В Запорожье школы работают в смешанном и очном формате.

Черновцы

В около 20 школах Черновцов обучение в школах Черновцов продолжается в рамках смешанной форме, в других – очно.

Николаев

В Николаеве школы работают в рамках различных форматов.

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Одесса

С сентября 77% школьников Одессы начали обучение в смешанном формате.

Ужгород

Большинство школ города работает очно, несколько – в смешанном формате.

Полтава

Школы в городе работают в рамках очной, смешанной и дистанционной формы. Большинство – в пределах смешанной.

Днепр

Большинство учеников в школах города получает образование офлайн.

Харьков

Ученики в городе учатся в пределах различных форматов.