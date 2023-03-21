Враг пытается "бить" историей: чем важно назначение нового министра образования
Верховная Рада 21 марта назначила министром образования и науки Оксена Лисового. Такое решение свидетельствует о том, что руководство Украины изменило подход к подбору кадров.
Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Лисный. По его словам, назначение Оксена Лисового на должность руководителя Министерства образования и науки (МОН) является данью времени.
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Ведь новый глава МОН уже год защищает Украину на фронте. Более того, он не прекращает свою профессиональную деятельность и дистанционно руководит Национальным центром "Малая академия наук Украины".
Многие новые министры придут с фронта
Лисный считает, что многие будущие министры придут именно с фронта.
Эти люди каждый день доказывают свою эффективность в борьбе с врагом и в то же время – свою патриотичность. На сегодняшний день это очень важный элемент, чтобы у каждого министра были на первом месте патриотизм и профессионализм,
– подчеркнул политолог.
По словам Лисного, Украине важно перенимать традиции США и Израиля, где в свое время при подборе кадров на руководящие должности предпочитали тех, кто защищал Родину.
Олег Лисный рассказал о важности кадровых изменений в МОН: смотрите видео
Почему Шкарлет так долго держался в должности
Предыдущий глава МОН Сергей Шкарлет занимал этот пост с декабря 2020 года, однако за это время не показал никакой эффективности в работе. По мнению политолога, Шкарлету удалось так долго продержаться в должности только потому, что он возглавлял министерство в непростое время.
- Сначала была пандемия COVID-19, и руководству государства было не до него.
- Затем началась полномасштабная война России против Украины.
"Шкарлет как-то "пропетлял", но долго так продолжаться не могло. Перед Министерством образования и науки стоят серьезные вызовы", – подчеркнул Лисный.
Почему историю Украины важно сделать обязательным предметом в НМТ
Политолог отметил, что крайне важно снова сделать историю Украины обязательным предметом для поступления в вузы. В настоящее время этот предмет не обязателен в национальном мультипредметном тесте (НМТ).
Без истории Украины молодежь невозможно воспитать настоящими украинцами. Это очень важно. Ведь наш враг в виде Владимира Путина и путинской России пытается бить по нам именно историей и ее у нас ворует,
– подчеркнул Лисный.
Он добавил, что математика и другие предметы тоже очень важны. Но именно история – это тот предмет, который нужно лелеять и ни в коем случае "не выносить за скобки".
Кадровые изменения в МОН: кратко
- Верховная Рада уволила Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. Его считали одним из самых скандальных руководителей МОН.
- Сергей Шкарлет, уволенный 20 марта, возглавлял МОН 999 дней – сначала как исполняющий обязанности, а с декабря 2020 года он стал постоянным министром.
- Народный депутат Наталья Пипа отметила, что Оксен Лисовой – именно тот кандидат, который и должен был возглавить ведомство. Она отметила, что Лисовой – человек не только профессиональный, но и добродетельный.