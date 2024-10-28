"Ситуация достаточно критическая": педагог рассказал, какая зарплата начинающего учителя в школе

Для образования важно качественное кадровое наполнение, поскольку от него зависит и качество знаний детей. Важно привлекать молодых мотивированных педагогов, которые готовы учиться и учить.

Однако является ли зарплата начинающего учителя достаточной, чтобы привлечь в образование молодых педагогов? О ситуации с заработными платами учителей, в частности, – в регионах, рассказал Артур Пройдаков в эксклюзивном интервью для Освіта 24.

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Такой зарплаты молодому педагогу однозначно недостаточно

Педагог Артур Пройдаков, учитель украинского языка и литературы, победитель Global Teacher Prize Ukraine в 2021 году, поделился своими соображениями относительно зарплат для молодых педагогов.

Относительно заявленной министром образования и науки зарплаты в 12 тысяч гривен стоит внести уточнение – ее могут получать педагоги, которые имеют звание, доплаты и тому подобное.

Важно! Согласно подсчетам МОН, размер зарплаты учителя I категории (6 567 грн и надбавки) - 12 906 гривен. А учитель высшей категории с доплатами и надбавками получает около 13 759 гривен. Что касается директоров учреждений среднего образования, то в среднем размер их заработной платы составляет 16 102 гривен с учетом надбавок.

Однако, когда речь идет об учителе-новичке, ситуация совсем другая.

Коллеги из Сумщины рассказали, что педагогу, который приходит работать в школу на ставку без опыта, предлагают до 6 тысяч гривен зарплаты. То есть ситуация достаточно критическая, поэтому учителей не хватает,

– отмечает учитель.

В крупных городах – Киеве и Львове или в частных школах ситуация может быть оптимистичнее, есть конкуренция другие возможности. Но в райцентрах, например, где преобладают государственные школы, выше штатного расписания не прыгнете – если 6 тысяч, то 6 тысяч.

В современных условиях такой зарплаты однозначно недостаточно! Поэтому, учителя ищут варианты заработка в репетиторстве, индивидуальных занятиях, различных грантовых предложениях. Однако, часто меняют профессию на более прибыльную.

В целом для многих педагогов репетиторство является опцией дополнительного заработка, кто бы что ни говорил, стимулом, чтобы оставаться в профессии, прокачивать навыки и повышать профпригодность. В этом также помогают и соцсети,

– прокомментировал господин Пройдаков.

Невозможность, в условиях войны, поднять зарплату до достойного уровня приведет к необратимым кадровым потерям в образовании среди молодых педагогов.

Больше об украинизации, переходе на украинский, реальные зарплаты учителей, подготовку к НМТ читайте в интервью с Артуром Пройдаковым, который в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира, на Освіте 24.