Даты определило управление образования и науки Тернопольского городского совета. Когда не будут учиться ученики в городе, рассказывает ZAXID.NET.

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Когда будут каникулы в школах Тернополя осенью

Школьники в Тернополе пойдут на отдых от учебы 26 октября. Не будут учиться по 3 ноября 2024 года.

В управлении образования и науки Тернопольского горсовета отметили, что школьники будут иметь 9 полноценных дней, включая выходные, чтобы отдохнуть от учебы.

Руководство управления собрало директоров и при обсуждении все решили, что каникулы у школьников начнутся с субботы, 26 октября, и продлятся до 3 ноября. На каникулы пойдут все школы в одних и тех же датах,

– сообщила заместитель руководительницы управления образования Тернопольского городского совета Ирина Сум.

Единственное заведение в Тернополе, который не планирует в этом году осенних каникул, – это гимназия "Гармония" от Галицкого профессионального колледжа имени Вячеслава Черновола. Однако ученики этого учебного заведения будут отдыхать дольше на зимних каникулах – почти на неделю.

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