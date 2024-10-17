Дати визначило управління освіти і науки Тернопільської міської ради. Коли не вчитимуться учні у місті, розповідає ZAXID.NET.

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Коли будуть канікули у школах Тернополя восени

Школярі у Тернополі підуть на відпочинок від навчання 26 жовтня. Не вчитимуться по 3 листопада 2024 року.

В управлінні освіти і науки Тернопільської міськради зазначили, що школярі матимуть 9 повноцінних днів, включно з вихідними, щоб відпочити від навчання.

Керівництво управління зібрало директорів і під час обговорення всі вирішили, що канікули в школярів почнуться з суботи, 26 жовтня, і триватимуть до 3 листопада. На канікули підуть усі школи в одних і тих самих датах,

– повідомила заступниця керівниці управління освіти Тернопільської міської ради Ірина Сум.

Єдиний заклад в Тернополі, який не планує цьогоріч осінніх канікул, – це гімназія "Гармонія" від Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Однак учні цього закладу освіти відпочиватимуть довше на зимових канікулах – майже на тиждень.

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