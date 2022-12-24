Как спасти зрение ребенка, если он вынужден учиться при свечах

Во время постоянных отключений света украинские школьники часто вынуждены учиться при свечах. Такое освещение значительно вредит зрению детей.

Офтальмохирург Татьяна Манойло рассказала, как спасти зрение школьников, если они часто учатся при свечах или лампе. Какие советы дала врач, читайте ниже.

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Как помочь глазам, когда нет света

Следовать таким рекомендациям врач советует не только детям, но и взрослым:

если есть такая возможность, учитесь при дневном освещении. Лучше раньше встать и сделать домашнее задание, чем истощать зрение в полумраке;

выполняйте упражнения для глаз. К примеру, перемещайте взгляд с близкого предмета на дальний. Это позволяет отдохнуть. 5 минут упражнений 40 – 60 минут достаточно;

держите экран в среднем на расстоянии 60 – 80 сантиметров от лица.

соблюдайте правила гигиены, если вы используете линзы. Мойте руки перед контактом с ними, чтобы не инфицировать глаза;

питайтесь сбалансированно. Особо обратите внимание на витамины (овощи, фрукты, ягоды), а также масло, рыбу, орехи, семена;

не читайте в темноте (с фонариком или на телефоне/электронной книге);

приобретите дополнительный источник освещения. К примеру, лампу, работающую на батарейках. Это улучшит комфорт и здоровье глаз.

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