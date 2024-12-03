Модернизация высших учебных заведений в Украине затронет отраслевые университеты, их хотят заменить на заведения по примеру европейской традиции. Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал Михаил Винницкий, пишет 24 Канал.

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Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал о преимуществах новых моделей над старыми. Отметил, что советская традиция сети высших учебных заведений по отраслевой специфике, постепенно отойдет в прошлое.

И автодорожные, печатные, юридические, экологические, лесотехнические, даже экономические или аграрные. Все эти отраслевые заведения мы унаследовали с советских времен, когда каждую отрасль промышленности обслуживал специальное учебное заведение,

– отметил Винницкий.

В Европе уже не существует отраслевой специфики университетов. Зато там давно действуют многоотраслевые, универсальные заведения, которые могут быть либо технического или технологического направления, или работать в форме классических университетов.

Винницкий объяснил, что причин и преимуществ в укрупнении университетов несколько.

В большем, многоотраслевом заведении больше вариантов выборочных предметов.

Есть возможность лучше обеспечить индивидуальные траектории подготовки студентов.

Большая конкуренция между преподавателями за студента и, соответственно, лучшее качество образовательной среды.

В таких заведениях более широкие финансовые возможности, что позволяет ему масштабно развивать то или иное исследовательское направление.

Заместитель министра объяснил, что в Украине возможно создать три типа заведений, переход к которым будет осуществляться постепенно.

Первый – это классический университет, в котором развиваются программы гуманитаристики, социальных наук, естественных специальностей.

Часто в таких заведениях функционируют автономные медицинские факультеты или институты, и студенты-медики младших курсов имеют доступ к лучшим преподавателям классических кафедр до того, как переходят к практическим или клиническим дисциплинам на старших курсах. В сильных классических университетах развита научная инфраструктура, в самых развитых более 40% студентов – магистры и аспиранты,

– объяснил Винницкий.

Второй – это прикладные университеты или университеты прикладных наук, как их сейчас называют в Евросоюзе.

Это заведения, которые сотрудничают с бизнесом в направлении прикладных исследований. В них развиваются дуальные программы где обучение совмещено с практическим опытом на рабочем месте и приоритет на подготовку специалиста согласно рынку труда.

Третий тип – относительно маломасштабные мировоззренческие академии. Это могут реализовать или в формате Liberal Arts, что особенно подходит для заведений в маленьких городах, или в формате художественных или музыкальных заведений.

Кстати, относительно последних – нет никакого смысла присоединять консерваторию к университету, ведь музыкальное образование не предусматривает большой избирательности предметов или формирования кругозора через развитие широких компетентностей. Такова уж специфика художественного образования,

– отметил Винницкий.

Примерами третьего типа служат Острожская академия, Киево-Могилянская академия, Украинский католический университет. Заместитель главы МОН отметил, что они являются скорее неприкладными мировоззренческими центрами, которые концентрируются преимущественно на бакалаврском образовании и никогда не будут мощными научными центрами. Но эти ЗВО популярны среди поступающих и отвечают потребности общества в подготовке граждан с широким, часто критическим мировоззрением.

Что касается региональных показателей, то отставание университетов наблюдается на западе Украины. А инновационные решения в образовании предлагают высшие учебные заведения на востоке. Причиной расслоения, которое наблюдается, не обязательно есть вызовы войны, это скорее следствие отличной в разных университетах управленческой способности их руководства,

– отметил заместитель.

Важным критерием реорганизации станет – количество "бюджетников". Если в учреждениях высшего образования менее трети абитуриентов поступают "на бюджет", то для Министерства образования и науки это является так называемой красной линией.

Что ждет после реформы – в целом после укрупнения университетов должно остаться плюс – минус 100 вузов. Однако эта еще цифра приблизительная и срок процесса окончательно не определен.