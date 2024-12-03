Модернізація закладів вищої освіти в Україні зачепить галузеві університети, їх хочуть замінити на заклади за прикладом європейської традиції. Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" розповів Михайло Винницький, пише 24 Канал.

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Переваги укрупнення університетів

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький розповів про переваги нових моделей над старими. Зазначив, що радянська традиція мережі закладів вищої освіти за галузевою специфікою, поступово відійде в минуле.