Не "тиква" и "свекла": как правильно называть овощи на украинском

Часто в речи украинцев можно услышать суржиковые слова. Мы можем иногда и сами их ненароком употреблять, если забыли правильные украинские соответствия.

Например, если говорим об овощах. Вместо этого 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет выявить и избавиться от суржика.

Как правильно называть овощи на украинском языке?

У сто двадцать первой подборке подскажем, как правильно на украинском называть овощи в целом, а также разновидности этих овощей.

Овощі – овочі;

огород – город;

морковь – морква;

морковний сік – морквяний сік;

брокколі – броколі;

кольорова капуста – цвітна капуста;

Телеграм-канал Correctarium объясняет, что сорт капусты, соцветия которой состоит из укороченных и утолщенных цветоносных побегов, плотно прилегающих друг к другу, не стоит называть "кольоровою капустою". Это неудачная попытка перевода с русского языка прилагательного "цветная", что может означать и "кольорова" (окрашенная в разные цвета), и "цвітна" (которая цветет). Все же капуста цветная.

Свєкла – буряк;

окріп – кріп;

сельдерей, сєлєра – селера;

пєрєц – перець;

фасоль – квасоля, фасоля;

Фасоль – род растений семейства бобовых. Можно услышать еще такое название как фасоля. Это диалектное наименование.

Тиква – гарбуз;

кукуруза – кукурудза;

лук – цибуля.

картошка – картопля.

Обратите внимание! Многие украинцы убеждены, что слово "жарити" является суржиковым. Профессор, языковед Александр Пономарив для ВВС Украина объяснял, что слова "жарити" и "смажити" являются синонимами. Все же, по его словам, стоит отдавать предпочтение именно слову "смажити" как оригинальному украинскому.

Какие еще названия имеет картофель?

В разных регионах Украины можно услышать различные названия для обозначения этого овоща, отмечают в Институте языкознания имени Потебни НАН Украины.

На Подолье и Полесье – это бараболя/барабуля; на Закарпатье – крумпли или репа. Или же можно услышать еще такие названия как бандура или бандурка.

На Подолье, Надднестрянщине, Буковине распространено название "бараболя". Есть еще и другие интересные названия, в частности такие: буля, барабуля, барболька и тому подобное.

На Покутье (Ивано-Франковская область) картофель называют мандебуркой, буркой (или бульбой). "Мандебуркой" этот овощ называют также на Буковине.

На Черниговщине, правобережном Полесье, Волыни, части Галичины крахмалистый овощ называют бульбой.



Как называют картофель в разных регионах Украины / рисунок Института языкознания имени O.O.Потебни

Какие значения имеет слово "лук"?

Заметим, что очень интересным является слово "лук". Оно имеет немало значений. "Лук" переводится с латинского как "изгиб, дуга". И может иметь различные значения. В частности, такие:

лук – ручное оружие для метания стрел, которое имеет вид стянутой тетивой дуги;

лук – рисунок оружия, но используется для обозначения геральдической фигуры;

лук – собственное название для обозначения украинского и польского шляхетского родового герба;

лук – инструмент шаповала для рыхления шерсти, из которой изготавливают шляпы;

лук – тактическая единица в японском средневековом войске.

"Лук" также может быть русизмом, если мы этим словом в Украине называем лук (укр. цибуля).

А может быть и англицизмом. В таком случае это слово употребляют для обозначения внешнего вида, одежды, украшений и аксессуаров, в которые одет человек.

Как назвать цветы на украинском языке?

Как назвать цветы на украинском языке?