Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой на брифинге во время рабочей поездки в Николаевскую область, о чем сообщил корреспондент Укринформа.

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Ожидать ли в ближайшее время повышения зарплаты учителям

Это очень болезненная проблема... Мы все понимаем, что нам очень трудно привлекать молодежь к преподаванию в учреждениях общесреднего, внешкольного, профтехобразования и тому подобное. Мы разработали определенную концепцию повышения заработной платы, в конечных положениях закона об образовании предусмотрено повышение окладов до трех минимальных заработных плат. Мы понимаем, что означает достойный уровень зарплаты, в том числе и чтобы побудить учителя к саморазвитию и профессиональному росту. Но на сегодня имеем критическую ситуацию в бюджете, она слишком сложная,

– сказал Лисовой.

Он также указал, что на сегодня более 70% государственного бюджета тратится на оборону. Однако, когда закончится война, то будет возможность реализовать эту концепцию в первую очередь.

"Нам надо продержаться. Потому что позиция президента Украины, и мы ее все разделяем, что образование является приоритетом №1 после обороны. Защитим страну, отобьем врага – и переводим образование в приоритет №1", – подчеркнул глава МОН.