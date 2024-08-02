Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на брифінгу під час робочої поїздки на Миколаївщину, про що повідомив кореспондент Укрінформу.

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Чи очікувати найближчим часом підвищення зарплати вчителям

Це дуже болісна проблема… Ми всі розуміємо, що нам дуже важко залучати молодь до викладання в закладах загальносередньої, позашкільної, профтехосвіти тощо. Ми розробили певну концепцію підвищення заробітної плати, в кінцевих положеннях закону про освіту передбачено підвищення окладів до трьох мінімальних заробітних плат. Ми розуміємо, що означає гідний рівень зарплати, у тому числі і щоб спонукати вчителя до саморозвитку та професійного зростання. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна,

– сказав Лісовий.

Він також вказав, що на сьогодні понад 70% державного бюджету витрачається на оборону. Однак, коли закінчиться війна, то буде змога реалізувати цю концепцію у першу чергу.

"Нам треба протриматися. Бо позиція президента України, і ми її всі розділяємо, що освіта є пріоритетом №1 після оборони. Захистимо країну, відіб'ємо ворога – і переводимо освіту в пріоритет №1", – наголосив очільник МОН.