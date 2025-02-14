6 рекордов Гиннеса по ментальной арифметике установил 14 летний "парень-калькулятор"
На планете есть немало удивительных и гениальных людей. Все они имеют определенные таланты или способности, которые проявляются еще с детства. А если приложить усилия для их совершенствования, то можно попасть в Книгу рекордов Гиннеса – как Аарян Шукла "парень-калькулятор".
В Индии проживает подросток, который признан гением ментальной арифметики – Аарян Шукла. Парень ежегодно устанавливает рекорды по подсчетам, а в этом году – сразу несколько впечатляющих результатов, пишет 24 Канал, ссылаясь на ресурс Мировые рекорды Гиннеса.
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Какие мировые рекорды гения-подростка
Аарян Шукла, 14-летний вундеркинд из штата Махараштра, Индия демонстрирует удивительные способности оперирования цифрами мысленно – сложение, вычитание, умножение, деление, корень из числа и тому подобное. И делает это очень быстро устанавливая рекорды.
12 февраля Аарян Шукла "парень-калькулятор" из Индии продемонстрировал свои способности в ментальной математике и и установил шесть мировых рекордов за один день. Он прибыл в Дубаи по приглашению Книги рекордов Гиннеса именно с этой целью и установил рекорды по:
- самое быстрое сложение мысленно 100 четырехзначных чисел (за 30,9 секунды, это одно вычисление каждые 0,5 секунды),
- самое быстрое сложение мысленно 200 четырехзначных чисел (1 минута 9,68 секунды)
- самое быстрое сложение мысленно 50 пятизначных чисел (18,71 секунды),
- самое быстрое деление мысленно 20-значного числа на десятизначное числоо (10 примеров за 5 минут, 42 секунды),
- самое быстрое умножение мысленно двух пятизначных чисел (10 примеров за 51,69 секунды)
- самое быстрое умножение мысленно двух восьмизначных чисел (10 примеров за 2 минуты 35,41 секунды).
6 мировых рекордов / скриншот из видео Мировые рекорды Гиннеса
Это очередное его достижение, а предыдущие были в 2023 и 2022 годах. В 13-летнем возрасте он установил свой первый рекорд Гиннеса, когда совершил самое быстрое сложение мысленно 50 пятизначных чисел за 25,19 секунды, на съемках итальянского телесериала Lo Sho Dei Record. А еще в 2022 году в Падерборне, Германия, Аарян выиграл престижный Чемпионат мира по умственным вычислениям.
Установление рекорда /скриншот из видео Мировые рекорды Гиннеса
Удивительный "парень-калькулятор": смотрите видео
Как тренируется парень
Способности у Ааряна проявились еще в детстве, а ментальной математикой начал заниматься с 6 лет, постепенно усложняя себе задачи. Впоследствии начал участвовать в соревнованиях и постепенно стал чемпионом мира.
Относительно своего распорядка дня Аарян рассказал, что тренировки занимают несколько часов, а чтобы расслабиться и отдохнуть практикует йогу.
Ежедневные тренировки являются одним из важных аспектов подготовки к соревнованиям, [...] поэтому я тренируюсь около пяти-шести часов в день,
– рассказал рекордсмен.
Юный гений и сам не может объяснить, как происходит молниеносное вычисления в голове – он просто оперирует цифрами в решающие моменты.
Чем еще интересуется гений
Несмотря на свои достижения и умения – это обычный подросток со своими хобби и интересами. Математику он не называет любимым предметом в школе, среди интересов еще история, физика, география и естественные науки. Радуется, что его талант позволяет путешествовать по миру и видеть интересные места.
Аарян с родителями в Дубае / скриншот из видео Мировые рекорды Гиннеса
Парень любит книги и много читает, преимущественно приключенческие или таинственные произведения. А еще играет в крикет и смотрит футбол.
Я люблю играть в крикет и смотреть его много. Я люблю собирать информацию о крикете! А еще я люблю смотреть футбол. Я не слишком много играю, но все равно мне нравится видеть статистику,
– рассказывает Аарян.
Парень имеет и верных друзей, к которым спешит, чтобы рассказать об очередных соревнованиях и своих успехах. Будущую профессию Аарян Шукла еще не выбрал, но точно знает, что она будет связана с математикой.
Парень является одним из членов правления Глобальной ассоциации ментальных калькуляторов (GMCA). Миссия GMCA заключается в том, чтобы способствовать сотрудничеству между ментальными калькуляторами, расширять и укреплять ментальную математику во всем мире, а также проводить первую в своем роде лигу ментальных вычислений.
Что такое ментальная арифметикаЭто методика обучения, берущая начало в странах Азии и набирающая популярность во всем мире. Она основана на механическом вычислении на счетах, развитии навыков счета мысленно и упражнениях на концентрацию и логику. Ментальная арифметика помогает развить скорость мышления и творческие способности.
Пожелаем успехов юному гению!