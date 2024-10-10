Средства местные общины получат как субвенцию. У образовательного омбудсмена отметили, что питание будет одноразовым.

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Как будут питаться ученики начальной школы

Родители должны помнить, что учеников обеспечат одноразовым горячим питанием – независимо от того, сколько раз питается ребенок в течение дня.

То есть бесплатным может быть или завтрак, или обед. Средства на питание получают только коммунальные учебные заведения,

– сообщили в образовательного омбудсмена.

За эти средства закупают продукты, если в школе есть повара и они готовят еду для учеников. В этом случае средствами обеспечивают 100% стоимости продуктов.

Если питание для учеников обеспечивают услугами кейтеринга или аутсорсинга, то за средства субвенции оплачивают не более 70 % стоимости такой услуги. Остальные 30 % средств должна выделить местная община.

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Когда школы получат средства

Средства начали поступать в области и общины. В случае их получения община дальше должна:

созвать сессию депутатов и внести изменения в Бюджет территориальной общины 2024 года (если питание обеспечивают самостоятельно школы);

созвать сессию и внести изменения в Бюджет территориальной общины 2024 года и выделить средства из местного бюджета – 30% от стоимости питания, если школы пользуются услугами кейтеринга или аутсорсинга.

Если в конце 2024 года громада не использует средства субвенции, они вернутся обратно в госбюджет.