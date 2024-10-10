Кошти місцеві громади отримають як субвенцію. В освітнього омбудсмена наголосили, що харчування буде одноразовим.

Читайте Учні початкових класів харчуватимуться у школах безоплатно

Як харчуватимуться учні початкової школи

Батьки мають пам'ятати, що учнів забезпечать одноразовим гарячим харчуванням – незалежно від того, скільки разів харчується дитина протягом дня.

Тобто безоплатним може бути або сніданок, або обід. Кошти на харчування отримують лише комунальні заклади освіти,

– повідомили в освітнього омбудсмена.

За ці кошти закуповують продукти, якщо у школі є кухарі й вони готують їжу для учнів. У цьому разі коштами забезпечують 100 % вартості продуктів.

Якщо харчування для учнів забезпечують послугами кейтерингу або аутсорсингу, то за кошти субвенції оплачують не більш як 70 % вартості такої послуги. Інші 30 % коштів має виділити місцева громада.

Дивіться також Коли будуть осінні канікули у школах України у 2024 році

Коли школи отримають кошти

Кошти почали надходити до областей та громад. У разі їх отримання громада далі повинна:

скликати сесію депутатів та внести зміни до Бюджету територіальної громади 2024 року (якщо харчування забезпечують самостійно школи);

скликати сесію та внести зміни до Бюджету територіальної громади 2024 року і виділити кошти з місцевого бюджету – 30 % від вартості харчування, якщо школи користуються послугами кейтерингу або аутсорсингу.

Якщо у кінці 2024 року громада не використає кошти субвенції, вони повернуться назад до держбюджету.