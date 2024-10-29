Вопреки сложностям готовиться к НМТ нужно. Советы, как готовиться к экзамену выпускникам, дает учитель Артур Пройдаков в своем эксклюзивном интервью Образованию 24.

Смотрите также В МОН разъяснили, кто может получить грант на обучение в вузе и как преодолевать проблемы, возникающие

Советы для успешной подготовки к УМТ

Артур Пройдаков, что является учителем украинского языка и литературы, в одной из частных школ Киева, сам готовит бесплатные вебинары НМТ-2025. Поэтому дает дельные советы одиннадцатиклассникам.

Прежде всего – это систематическая, стабильная подготовка.

Начинать ее можно уже, как тренировки в спортзале: два – три раза в неделю. Оставлять определенное время, садиться и прорабатывать материал.

Второй совет: больше практики, выполнение тестов. Изучайте их структуру. Есть определенное количество вопросов, которое точно не будут менять. К НМТ есть определенная программа, по которой надо готовиться, чтобы понимать, какие вопросы будут и с чем вы будете иметь дело на тестировании.

Пользуйтесь различными ресурсами для подготовки – сейчас их очень много. Учителя в 11 классе тоже могут в рамках уроков повторять материалы для подготовки учащихся к НМТ.

Что касается самого НМТ, то его уровень не усложняется, он остается стабильно доступным: нет открытой части, сочинений писать не надо, только выполнять тесты.

То есть ничего экстраординарного нет, но надо систематически готовиться,

– отметил педагог.

Очень важно учитывать влияние образовательных потерь, ведь сейчас в одном классе могут учиться дети с разным опытом. Не все имеют одинаковый уровень знаний из-за выезда за границу, блэкаутов и тому подобное.

Но школьнику вполне возможно самостоятельно отследить свой прогресс и регресс в знаниях и работать с этим.

Больше об украинизации, переходе на украинский язык, реальных зарплатах учителей, подготовке к НМТ читайте в интервью с Артуром Пройдаковым на Образовании 24, который в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.