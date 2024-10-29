Всупереч складнощам готуватися до НМТ потрібно. Поради, як готуватися до іспиту випускникам, дає вчитель Артур Пройдаков у своєму ексклюзивному інтерв'ю Освіті 24.

Дивіться також У МОН роз'яснили, хто може отримати грант на навчання у виші і як долати проблеми, що виникають

Поради для успішної підготовки до НМТ

Артур Пройдаков, що є учителем української мови та літератури, в одній із приватних шкіл Києва, сам готує безкоштовні вебінари НМТ-2025. Тому дає слушні поради одинадцятикласникам.

Перш за все – це систематична, стабільна підготовка.

Розпочинати її можна вже, як тренування у спортзалі: два – три рази на тиждень. Залишати певний час, сідати та опрацьовувати матеріал.

Друга порада: більше практики, виконання тестів. Вивчайте їхню структуру. Є певна кількість запитань, яку точно не змінюватимуть. До НМТ є певна програма, за якою треба готуватися, аби розуміти, які питання будуть і з чим ви матимете справу на тестуванні.

Користуйтеся різними ресурсами для підготовки – зараз їх дуже багато. Учителі в 11 класі теж можуть в межах уроків повторювати матеріали для підготовки учнів до НМТ.

Щодо самого НМТ, то його рівень не ускладнюється, він залишається стабільно доступним: немає відкритої частини, творів писати не треба, лише виконувати тести.

Тобто нічого екстраординарного немає, але треба систематично готуватися,

– зазначив освітянин.

Дуже важливо враховувати вплив освітніх втрат, адже зараз в одному класі можуть навчатися діти з різним досвідом. Не всі мають однаковий рівень знань через виїзд за кордон, блекаути тощо.

Але школяреві цілком можливо самостійно відстежити свій прогрес та регрес у знаннях та працювати з цим.

Більше про українізацію, перехід на українську мову, реальні зарплати учителів, підготовку до НМТ читайте в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим на Освіті 24, який у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.